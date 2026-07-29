Δεν θα φορέσουν... βέρες ΑΕΛ και Μπιόρλο

Σε αναζήτηση άλλου ποδοσφαιριστή για τη μεσοεπιθετική γραμμή θα κινηθεί η ΑΕΛ αφού δεν θα φορεθούν οι... βέρες με τον Μόρτεν Μπιόρλο.

Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός ήταν πολύ κοντά να γίνει μέλος της γαλαζοκίτρινης ομάδας, όμως τελικά, οι επαφές δεν καρποφόρησαν και έτσι οι Νταμάχου και Τρισκόφσκι, κινούνται προς άλλη κατεύθυνση.

Συνεχίζουν πάντως να... βλέπουν σε επιλογές από το πάνω ράφι αφού θέλουν ο «εκλεκτός» σε αυτή τη νευραλγική θέση να κάνει τη μεγάλη διαφορά.