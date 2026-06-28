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Grand Prix Αυστρίας: Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Grand Prix Αυστρίας: Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη

O Ράσελ πήρε υπερπολίτιμη νίκη «ελπίδας» στην Αυστρία - Απροσδόκητο πισωγύρισμα για τις Ferrari!

Από την pole στην καρό σημαία: ο Τζορτζ Ράσελ πήρε με σχετική άνεση τη νίκη στην Αυστρία (πρώτη του μετά την Αυστραλία) και αναπτέρωσε ηθικό κι ελπίδες για τον τίτλο. Δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν, τρίτος ο Αντονέλι, «πισωγύρισμα» για τις Φεράρι.

Αν ξεκινάει από «Αυ», θα κερδίσει ο Τζορτζ Ράσελ, αυτό μας έδειξε η ιστορία, δεν το λέμε μόνοι μας. Μετά την Αυστραλία, ο Βρετανός πήρε τη νίκη και στο Grand Prix της Αυστρίας, με σχετική άνεση μάλιστα και επέστρεψε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Έτσι, μετά από τις σερί νίκες του Αντονέλι και αυτή του Χάμιλτον στην Ισπανία, ο Ράσελ αναπτέρωσε τις ελπίδες που έχει για τον τίτλο και δείχνει για ακόμη μία φορά φέτος πως οι Mercedes πάνε για κάτι αρκετά καλό.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, με την Mercedes να κάνει το 1-3, καθώς ο Κίμι Αντονέλι συμπλήρωσε την τριάδα.

Τι λείπει από όσα έχουμε πει έως τώρα; Ναι, η Ferrari! Grand Prix πισωγύρισμα για τους Ιταλούς, με τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει στην 5η θέση, λίγες μόλις μέρες μετά τη νίκη του στην Καταλονία, ενώ 4ος ολοκλήρωσε ο Όσκαρ Πιάστρι με την πρώτη McLaren.

Από εκεί και πέρα, στην 6η θέση τερμάτισε ο Χάτζαρ με την δεύτερη RedBull, 7ος ο Λάντο Νόρις με την McLaren και 8ος ο Σαρλ Λεκλέρ με την έτερη Ferrari.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι δύο Racing Bulls με τον Λίαμ Λόσον στην 9η θέση και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ στην τελευταία θέση που δίνει βαθμούς.

sdna.gr

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