Θριαμβευτής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Αντονέλι

Νικητής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Κίμι Αντονέλι!

Ο νεαρός πιλότος της Mercedes εκκίνησε από την pole position και με αλάνθαστη οδήγηση, διατηρήθηκε πρωτοπόρος καθ’ όλη τη διάρκεια του Grand Prix, πανηγυρίζοντας τελικά την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Formula 1!

Ο αγώνας διακόπηκε για πολλή ώρα στον 66ο γύρο του μετά από έξοδο του του Λεκλέρ στην τελευταία στροφή και κόκκινη σημαία, ενώ επειδή νωρίτερα (55ο γύρο) είχε τρακάρει στο ίδιο σημείο και ο Στρολ, τέθηκε θέμα ασφαλείας λόγω προβλήματος στο οδόστρωμα.

Η επανεκκίνηση έγινε με τον Αντονέλι να υπερασπίζεται την πρωτοπορία του και να αντικρίζει πρώτος την καρό σημαία για την πρώτη νίκη του στο Πριγκιπάτο, ενώ ο Χάμιλτον αρκέστηκε στη δεύτερη θέση και ο Χάντζαρ ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά, ως 3ος. Τέταρτος ο Πιάστρι, ενώ ο την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Λόουσον.

Έτσι, έχοντας νικήσει και τους προηγούμενους αγώνες σε Κίνα, Ιαπωνία, Μαϊάμι και Καναδά, ο Αντονέλι συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία των πιλότων, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του, Ράσελ, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο βάθρο, αλλά μετά από την επανεκκίνηση δέχθηκε ποινή διέλευσης από τα pits και έπεσε 14ος.

Εκτός από τον Λεκλέρ εγκατέλειψε και ο Φερστάπεν, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον κινητήρα του δευτερόλεπτα μετά από την εκκίνηση. Εκτός βγήκε και ο Νόρις στον 45ο γύρο με πρόβλημα στην μπαταρία, δεν τερμάτισαν ούτε οι Στρολ, Μπότας, Μπέρμαν και Σάινθ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Αντονέλι να εκκινεί εξαιρετικά και να παραμένει με άνεση στην πρωτοπορία, ενώ όσο περνούσαν οι γύροι μεγάλωνε τη διαφορά του από Χάμιλτον και Λεκλέρ, ενώ πιο πίσω βρισκόντουσαν Χάντζαρ και Ράσελ.

Με ελάχιστες ανακατατάξεις στη συνέχεια, ο Στρολ βγήκε στην μπαριέρα της τελευταίας στροφής στον 59ο γύρο και ήρθε η κίτρινη σημαία και το αυτοκίνητο ασφαλείας που τους έβαλε όλους στα pits, ενώ με την επανεκκίνηση στον 66ο, ο Αντονέλι διατηρήθηκε μπροστά από τον Χάμιλτον, αλλά ο Λέκλέρ από την 3η θέση έφυγε στην ίδια στροφή, για να έρθει η κόκκινη σημαία και η διακοπή του αγώνα, αφού υπήρξε πρόβλημα με το οδόστρωμα στο σημείο.

Τελικά, μετά από πολλή ώρα ο αγώνας ξεκίνησε ξανά, με τον Αντονέλι να παραμένει πρώτος και με τον Χάμιλτον να τον πιέζει, αλλά τελικά να αρκείται στη δεύτερη θέση, ενώ ο Χάντζαρ εκμεταλλεύτηκε την ποινή που επιβλήθηκε στον Γκασλί και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο!