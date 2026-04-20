4η και 5η θέση για τον Τζιωρτζή στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR στη Βαλένθια

Ικανοποιημένος δηλώνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής για τον εναρκτήριο αγώνα του NASCAR EURO SERIES για το 2026, που έγινε στην «Circuit Ricardo Tormo» στη Βαλένθια το Σαββατοκύριακο, 18-19 Απριλίου. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα για τον Κύπριο οδηγό, όμως κρατάει τους σημαντικούς βαθμούς που έβαλε στη συγκομιδή του κι ατενίζει για τη συνέχεια με περίσσια αισιοδοξία.

Ένα απαιτητικό Σαββατοκύριακο για τον οδηγό της SPEEDHOUSE, όπως θα είναι και τα άλλα πέντε της σεζόν, καθώς θα τρέχει σε δύο κατηγορίες, στην V8GP και την OPEN. Ο Τζιωρτζής κατέγραψε μία 4η και μία 5η θέση στην κατηγορία OPEN, ενώ στην V8GP ήταν 11ος στην δεύτερη κούρσα.

«Μαζέψαμε αρκετούς βαθμούς κι αυτό με ικανοποιεί. Σίγουρα, τα πράγματα μπορούσαν να ήταν καλύτερα στην V8GP, αφού στα δοκιμαστικά της Πέμπτης (16/04) καταγράφαμε τον έκτο καλύτερο χρόνο. Συνεπώς, θεωρώ ότι μπορούσαμε να κυνηγήσουμε πεντάδα, εάν δεν είχαμε την μηχανική βλάβη την Παρασκευή (17/04), όπου χάθηκαν τα φρένα στην τελευταία στροφή της πίστας και βρέθηκα πάνω στον τοίχο με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου με 200χλμ.

Σίγουρα όμως ήμουν τυχερός που δεν στράβωσε το σασί και δεν χτύπησα ούτε εγώ ο ίδιος γιατί τότε δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ καθόλου το Σαββατοκύριακο, γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη στιγμή για εμένα το να κατευθύνεσαι με τόσα χιλιόμετρα στον τοίχο χωρίς ούτε 1% φρένων διαθέσιμο και να περιμένεις το χτύπημα στα επόμενα δευτερόλεπτα» λέει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής.

Πώς κύλησε η παρουσία στη Βαλένθια

Μετά τα πολύ καλά αποτελέσματα στα έξτρα δοκιμαστικά της Πέμπτης, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής την Παρασκευή, στον δεύτερο γύρο της κατηγορίας V8GP, αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα στην τελευταία στροφή της πίστας. «Προσπάθησα να σπινάρω αλλά δεν ήταν εφικτό και πήγα κατευθείαν πάνω στον τοίχο. Από τη ζημιά έχασα όλη την ημέρα των επίσημων δοκιμαστικών την Παρασκευή» σημειώνει.

Το Σάββατο (18/04), το πρωί στα χρονομετρημένα της V8GP ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής προκρίθηκε στους πρώτους 15 οδηγούς. Προσπάθησε να μπει και στον δεύτερο γύρο όπου συμμετέχουν οι πρώτοι δέκα, όμως έμεινε εκτός για λίγα χιλιοστά. Έτσι, ξεκίνησε 11ος τον πρώτο αγώνα της V8GP, όμως στην πρώτη στροφή, στην προσπάθεια να κάνει προσπέρασμα, ο οδηγός που ήταν μπροστά του στην εσωτερική έστριψε το τιμόνι και από το χτύπημα βρέθηκαν αμφότεροι στο γρασίδι, ενώ πολλά αυτοκίνητα δεν τερμάτισαν από αυτό το χτύπημα. Εγώ ήμουν σωστός, ήμουν μέσα στην εσωτερική γραμμή, δεν μπορούσα να πιάσω στο γρασίδι επειδή με έκλεισε, από ότι έχω καταλάβει δεν με είδε» τονίζει.

Έπειτα, το απόγευμα του Σαββάτου, ξεκίνησε από την τρίτη θέση στην γραμμή εκκίνησης στον αγώνα της OPEN. «Φάνηκα άτυχος στην εκκίνηση, γιατί το τιμόνι μου μετά την πρώτη στροφή στράβωσε, πιθανόν από το χτύπημα του πρωινού, αλλά τερμάτισα πέμπτος» αναφέρει ο Τζιωρτζής και προσθέτει: «Δεν μπορούσα να γράψω γρήγορο χρόνο με στραβό τιμόνι γιατί δεν συγκρατούσε ούτε καλά το πίσω μέρος του αυτοκινήτου».

Το πρωί της Κυριακής (19/04) μπήκε στην πίστα για τον δεύτερο αγώνα της OPEN ξεκινώντας από την έβδομη θέση και τερματίζοντας τέταρτος. Το απόγευμα στη V8GP, επειδή στον πρώτο αγώνα της κατηγορίας δεν είχε ολοκληρώσει κάποιο γύρο από το χτύπημα, ξεκίνησε τελευταίος τον δεύτερο, δηλαδή 22ος, και ολοκλήρωσε στην 11η θέση. Εννοείται ότι αυτόματα το αποτέλεσμα του Σαββάτου αφαιρείται από τη συνολική συγκομιδή του Κύπριου οδηγού, ο οποίος φέτος οδηγεί το ολοκαίνουριο Capital.com Ford Mustang V8, έχοντας τον αριθμό #6 στις πόρτες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω της συμμετοχής τους στον αγώνα της Ισπανίας, ο Τζιωρτζής και η capital.com στηρίζουν τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Όλες οι κούρσες του διημέρου μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τη Cytavision.

