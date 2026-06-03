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Εκπολό: «Πετύχαμε τον δεύτερο μας στόχο με την ΑΕΚ, είμαι χαρούμενος εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκπολό: «Πετύχαμε τον δεύτερο μας στόχο με την ΑΕΚ, είμαι χαρούμενος εδώ»

Ο Νιγηριανός αμυντικός της ΑΕΚ παραχώρησε συνέντευξη σε ξένο μέσο

Ο Γκότσγουιλ Εκπολό μίλησε στο footy-africa.

Ο Νιγηριανός αναφέρθηκε στην πορεία του στην ΑΕΚ αλλά και το μέλλον.

Διαβάστε όσα είπε: 

Για το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου: 

«Θα χαρακτήριζα αυτή τη σεζόν ως καλή, αν και δεν πετύχαμε τον κύριο στόχο μας, που ήταν να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, καταφέραμε να πετύχουμε τον δεύτερο στόχο μας, που ήταν η έξοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνολικά, ήταν μια θετική σεζόν τόσο από προσωπική όσο και από ομαδική άποψη, με μερικά σημαντικά επιτεύγματα στην πορεία.»

Για το συμβόλαιό του: 

«Το συμβόλαιό μου επεκτάθηκε αυτόματα λόγω μιας ρήτρας που απαιτούσε να συμμετέχω σε τουλάχιστον το 60% των αγώνων της ομάδας. Κατάφερα να εκπληρώσω αυτόν τον στόχο και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεχίσω με τον σύλλογο. Όσο για την υπογραφή ενός ακόμη συμβολαίου μετά από αυτό ή την αναζήτηση μιας νέας πρόκλησης αλλού, αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα. Επιλέγω να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού για τη ζωή μου, επειδή αυτός ξέρει τι είναι καλύτερο για μένα. Αν είναι θέλημα Θεού να παραμείνω στον σύλλογο, θα μείνω. Αν όχι, θα προχωρήσω όπου με οδηγήσει»

Για την ζωή στην Κύπρο:

«Η ζωή στην Κύπρο ήταν πολύ καλή. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος. Από άποψη ποδοσφαίρου, οι οπαδοί είναι απίστευτοι και έχουν τον τρόπο τους να σε κάνουν να νιώθεις επιθυμητός και η Κύπρος είναι μια όμορφη χώρα στο σύνολό της. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά»

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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