Επίσημο: Ο Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ μέχρι το 2030!

Το πρώτο... χτύπημα επιπέδου Champions League είναι γεγονός καθώς η ΑΕΚ ανακοίνωσε κι επισήμως την απόκτηση του 29χρονου διεθνή Ουκρανού εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ!

Ο Ζουμπκόφ ήρθε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας κι αφού ξεκουράστηκε, την Τρίτη πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030, με τη μεταγραφή να ανακοινώνεται την Τετάρτη!

Η κιτρινόμαυρη διοίκηση δείχνει για άλλη μια φορά πως είναι έτοιμη να ανεβάσει τον πήχη έχοντας στοχεύσει την είσοδο στη League Phase του Champions League, σε ένα deal που κλείνει με ένα ποσό πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να πλησιάζει και τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον την πιο δαπανηρή μεταγραφή της εποχής Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ.

athletiko.gr