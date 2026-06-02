Τίτλος και εντυπωσιακό ρεκόρ καριέρας για τον Ελευθέριο Νέο στο Διπλό

Ο Λευτέρης Νέος με παρτενέρ τον Σέμεν Πάνκιν κατέκτησαν τον τίτλο στο Διπλό στο επαγγελματικό πρωτάθλημα M25 Kutaisi που διοργανώθηκε στην πόλη της Γεωργίας από 18-24 Μαΐου. Οι δύο αντισφαιριστές που αγωνίζονται μαζί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σημείωσαν τέσσερις διαδοχικές νίκες για να φτάσουν στον τίτλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πέραν του πρεστίζ και του οικονομικού σκέλους της επιτυχίας, να επιτύχουν αμφότεροι νέο ρεκόρ καριέρας στην κατάταξη της ATP όσον αφορά το Διπλό. Ο Λευτέρης Νέος σκαρφάλωσε στην 393η θέση κερδίζοντας πέντε θέσεις και ο Πάνκιν στην 446η θέση.

Την περασμένη εβδομάδα οι δύο αντισφαιριστές δοκίμασαν σε ακόμη ψηλότερο επίπεδο, συμμετέχοντας στο «Centurion 1 ATP Challenger 50» στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής (25-31 Μαΐου). Και εκεί οι εμφανίσεις ήταν ανάλογες αφού σημείωσαν νίκη και πέρασαν στον προημιτελικό όπου αποκλείστηκαν σε αγώνα που κρίθηκε στο τρίτο σετ.

Σε ότι αφορά τις θέσεις των κυπρίων αντισφαιριστών στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών ο Μενέλαος Ευσταθίου εξακολουθεί να κατέχει την ψηλότερη κατάταξη ευρισκόμενος στην 671η θέση, ενώ στον πίνακα, κατέχουν επίσης θέση οι Ανδρέας Τίμινης και Φώτος Φωτιάδης.

Σε ότι αφορά τις Γυναίκες η Ραλούκα Σερμπάν παραμένει ψηλά στην κατάταξη της WTA (290) έχοντας την καλύτερη θέση κύπριου/ας αντισφαιριστή, ενώ στον ίδιο πίνακα συναντάμε και την Όλγα Ντανίλοβα.

Αναλυτικά οι θέσεις που κατέχουν οι κύπριοι αντισφαιριστές στις κατηγορίες Ανδρών / Γυναικών στην παγκόσμια κατάταξη είναι :

ATP Men Singles

Rank Αθλητής Ηλικία Βαθμοί

671 Μενέλαος Ευσταθίου 27 51

1345 Ανδρέας Τίμινη 19 6

1749T Φώτος Φωτιάδης 22 2

ATP Men Doubles

Rank Αθλητής Ηλικία Βαθμοί

393 Ελευθέριος Νέος 26 161

609 Μενέλαος Ευσταθίου 27 85

1921 Φώτος Φωτιάδης 22 6

2132 Ανδρέας Τίμινη 19 4

2384 Ντέιβιντ Γιαλανουζιάν 18 2

2615 Νίκολας Κάμπελ 26 2

WTA Women Singles

Rank Αθλήτρια Ηλικία Βαθμοί

290 Ραλούκα Σερμπάν 28 242

862 Όλγα Ντανίλοβα 18 33

WTA Women Doubles

Rank Αθλήτρια Ηλικία Βαθμοί

409 Ραλούκα Σερμπάν 28 192

889 Όλγα Ντανίλοβα 18 50