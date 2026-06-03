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«Μπαμ» από τον Άρη: Οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη

ΓΗΠΕΔΟ

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«Μπαμ» από τον Άρη: Οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη

Εποχή Βασίλη Σπανούλη ξημερώνει στον Άρη Betsson, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία.

Σπουδαία κίνηση από τους «κιτρινόμαυρους», μία από τις μεγαλύτερες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς έπεισαν τον Βασίλη Σπανούλη, ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της προπονητικής αγοράς, να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και απομένουν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να υπάρξει στη συνέχεια και η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης Betsson.

Ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός απέρριψε πολλές προτάσεις που είχαν φτάσει στα χέρια του τον τελευταίο μήνα από ομάδες της Euroleague, λέγοντας τελικά το «ναι» στον Άρη Betsson, και αποδεχόμενος την πρόκληση να προσπαθήσει να τον αναγεννήσει και να τον οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες και στον δρόμο των τίτλων.

Καθοριστικό ρόλο στον «γάμο» έπαιξε ο κουμπάρος και συνεργάτης του στην Εθνική ομάδα, Νίκος Ζήσης. Ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης ήταν αυτός που έτρεχε την υπόθεση από τον Μάρτιο, έχοντας πάρει την έγκριση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο για τις οικονομικές υπερβάσεις που έπρεπε να γίνουν σε όλα τα επίπεδα.

Στο τραπέζι ο Άρης έριξε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στο πλαίσιο ενός πενταετούς πλάνου, με σημαντικές παροχές και εγγυήσεις σε οικονομικό επίπεδο τόσο για τον Σπανούλη και τους συνεργάτες του, όσο και για το αγωνιστικό μπάτζετ, το οποίο υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, που κυμαινόταν κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

sdna.gr 

 

 

 

 

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