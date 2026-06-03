«Φαβορί για τον Αντετοκούνμπο οι Χιτ»

Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσιάζονται πλέον ως το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει αβέβαιο στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Έλληνας αστέρας έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες.

Πλέον, φαβορί για τον «Greek Freak» φαίνεται πως είναι οι Μαϊάμι Χιτ σύμφωνα με το «The Athletic». Όπως αναφέρουν οι Σαμ Άμικ και Έρικ Νεχμ, οι φήμες… καίνε για τους Χιτ και τον Giannis και αρκετοί άνθρωποι στην λίκγα πιστεύουν πως ο Αντετοκούνμπο θα καταλήξει στο Μαίάμι.

sdna.gr