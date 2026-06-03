Τα νέα δεδομένα στην ΕΝΠ

Τα οικονομικά δεδομένα της β’ κατηγορίας είναι περιορισμένα οπότε και ενδέχεται κάποιοι από αυτούς που έχουν ψηλά συμβόλαια να κληθούν για αναπροσαρμογή και μείωση.

Οι παλιοί για αναπροσαρμογή

Οι Κύπριοι που έχουν συμβόλαιο και την νέα χρόνια είναι εφτά. Τέσσερις από αυτούς είναι παίκτες που ήταν βασικοί και είναι ανάμεσα στους υποψήφιους που ενδέχεται να κληθούν για αναπροσαρμογή. Αυτοί είναι οι Μιχάλης Χαραλάμπους, Αντώνης Κατσιάρης, Σιων Ιωάννου, Παναγιώτης Παναγιώτου.

Σε μια άλλη κατηγορία των παικτών που έχουν συμβόλαιο είναι τρεις νεαροί. Αυτοί είναι οι Δημήτρης Σολωμού, Σίμος Σολωμού και Χρίστος Κύζας. Την χρονιά που ολοκληρώθηκε πήραν παιχνίδια και πολύτιμες εμπειρίες.