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Πιστοί στο ραντεβού του Μουντιάλ 20 χρόνια μετά: Αυτόι είναι οι παίκτες που έχουν νικήσει τον χρόνο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιστοί στο ραντεβού του Μουντιάλ 20 χρόνια μετά: Αυτόι είναι οι παίκτες που έχουν νικήσει τον χρόνο!

Ένα απίθανο στατιστικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς τέσσερις θρύλοι του ποδοσφαίρου που αγωνίστηκαν στο Μουντιάλ του 2006 θα δώσουν το παρόν και στα γήπεδα της Αμερικής.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ στην Αμερική με κάποιους ποδοσφαιριστές να αποδεικνύουν έμπρακτα πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Συγκεκριμένα, οι Λιονέλ Μέσσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκιγέρμο Οτσόα και Λούκα Μόντριτς είναι οι μοναδικοί από τους 736 ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν τη χώρα τους στο Μουντιάλ του 2006 προ 20ετίας στη Γερμανία, και θα δώσουν το «παρών» και στα Γήπεδα της Αμερικής, φτάνοντας το μυθικό ρεκόρ των έξι συνεχόμενων Παγκοσμίων Κυπέλλων.Τα νούμερα των παραπάνω θρύλων του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τρομάζουν, με τον Αργεντίνο σταρ να καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ με 26 εμφανίσεις, και τον CR7 να ακολουθεί με 22. Ελάχιστα πιο πίσω βρίσκεται ο Κροάτης Λούκα Μόντριτς με 19 εμφανίσεις, την ώρα που ο 40χρονος Μεξικανός γκολκίπερ Γκιγέρμε Οτσόα σημειώνει 11.

sport-fm.gr 

 

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