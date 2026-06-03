Πιστοί στο ραντεβού του Μουντιάλ 20 χρόνια μετά: Αυτόι είναι οι παίκτες που έχουν νικήσει τον χρόνο!

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ στην Αμερική με κάποιους ποδοσφαιριστές να αποδεικνύουν έμπρακτα πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Συγκεκριμένα, οι Λιονέλ Μέσσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκιγέρμο Οτσόα και Λούκα Μόντριτς είναι οι μοναδικοί από τους 736 ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν τη χώρα τους στο Μουντιάλ του 2006 προ 20ετίας στη Γερμανία, και θα δώσουν το «παρών» και στα Γήπεδα της Αμερικής, φτάνοντας το μυθικό ρεκόρ των έξι συνεχόμενων Παγκοσμίων Κυπέλλων.Τα νούμερα των παραπάνω θρύλων του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τρομάζουν, με τον Αργεντίνο σταρ να καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ με 26 εμφανίσεις, και τον CR7 να ακολουθεί με 22. Ελάχιστα πιο πίσω βρίσκεται ο Κροάτης Λούκα Μόντριτς με 19 εμφανίσεις, την ώρα που ο 40χρονος Μεξικανός γκολκίπερ Γκιγέρμε Οτσόα σημειώνει 11.

𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐄𝐕𝐈𝐓𝐘 𝐈𝐒 𝐔𝐍𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐃 🤯



Out of the 736 players present at the 2006 World Cup in Germany, only 4️⃣ will be active coming summer 🌟



🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇲🇽 Guillermo Ochoa

🇭🇷 Luka Modrić



𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐞 🍷 pic.twitter.com/ekoAJaOuN9 — 433 (@433) June 3, 2026

sport-fm.gr