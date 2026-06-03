Μάντζιος: «Είμαι λίγο πιο απαιτητικός από τις ομάδες για την συμμετοχή Κύπριων»

Ο Άκης Μάντζιος παραχώρησε δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του φιλικού αγώνα της Πέμπτης (4/6, 19:00) με την Σλοβενία εκτός έδρας.

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Άκης Μάντζιος: «Στόχος μας είναι να έχουμε μία συνέχεια από εκεί που τελειώσαμε τον Μάρτιο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Έχουν γίνει θετικά βήματα. Το κυριότερο είναι να εκφράζονται αυτά τα βήματα από τους ίδιους τους παίκτες. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών σε καλή ηλικία. Κάναμε μία καλή πορεία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Το θέμα είναι εμείς σαν ομάδα να δείξουμε πως πρέπει να παρουσιαζόμαστε. Είναι μία πολύ καλή ομάδα η Σλοβενία. Εμείς δείξαμε πως είμαστε μία υπολογίσιμη και ανταγωνιστική ομάδα. Θεωρώ πως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο απόδοσης. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει μία νοοτροπία χρόνων. Χρειάζεται υπομονή. Το σημαντικό είναι να έχουμε μία σταθερή πορεία. Θα μπορούσαν περισσότερα παιδιά να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους. Είμαι λίγο πιο απαιτητικός σε αυτό αλλά σίγουρα οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους».

Χρήστος Σιέλης: Κάναμε μία πολύ καλή προετοιμασία για το δύο φιλικά. Στόχος μας είναι να έχουμε την ίδια εικόνα που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Η Σλοβενία είναι μέσα στις δυνατότητες μας και θα κάνουμε ότι μπορούμε. Η Εθνική ομάδα είναι πάνω απ΄όλα. Ερχόμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε την χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο η συμμετοχή μας σε μία μεγάλη διοργάνωση. Είναι ένα μεγάλο όνειρο για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Χρειάζονται μικρά βήματα για να καταφέρουμε να στοχεύσουμε εκεί»