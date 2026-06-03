Κυπριακές πρωτιές και ευρωπαϊκή καταξίωση στην κατηγορία U14

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση της για τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τις σημαντικές επιτυχίες των νεαρών Κύπριων αντισφαιριστών στα δύο διεθνή πρωταθλήματα Tennis Europe U14 Category 3 που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο τον μήνα Μάιο.

Οι διοργανώσεις TE U14 Eleon Club G3 και TE U14 Aphrodite Hills G3 προσέφεραν στους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο εντός έδρας, να διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς για την ευρωπαϊκή κατάταξη και να καταγράψουν σημαντικές διεθνείς επιτυχίες.

Δύο τίτλους στα Μονά για Γ. Λεοντή

Μεγάλος πρωταγωνιστής των δύο διοργανώσεων ήταν ο Γιάννης Λεοντής, ο οποίος κατέκτησε και τους δύο τίτλους στα Μονά Αγόρια, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Στο TE U14 Eleon Club G3 ο Κύπριος πρωταθλητής επικράτησε διαδοχικά των Ντάνιελ Πέτρου, Manuel Pereira, Ανδρέα Λεοντή, Δημήτρη Χριστοφή και Νίκου Μούντη στον τελικό, κατακτώντας τον τίτλο χωρίς να απωλέσει ούτε ένα σετ.

Η πορεία του Γιάννη Λεοντή στο TE U14 Eleon Club G3:

«32»: vs Ντάνιελ Πέτρου 6-2, 6-0

«16»: vs Manuel Pereira 6-1, 6-1

Προημιτελικά: vs Ανδρέα Λεοντή 6-1, 6-1

Ημιτελικά: vs Δημήτρη Χριστοφή 6-4, 6-3

Τελικός: vs Νίκο Μούντη 6-1, 6-2

Ακολούθησε μία ακόμη θριαμβευτική παρουσία στο TE U14 Aphrodite Hills G3, όπου ο Λεοντής κατέκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο επικρατώντας των Oleg Novoselov, Μιχαήλ Άγγελου Παπαδημητρίου, Αλέξανδρου Αναστασίου, Δημήτρη Χριστοφή και Νίκου Μούντη στον τελικό.

Η πορεία του Γιάννη Λεοντή στο TE U14 Aphrodite Hills G3:

«32»: vs Oleg Novoselov 6-1, 6-1

«16»: vs Μιχαήλ Άγγελο Παπαδημητρίου 6-2, 6-1

Προημιτελικά: vs Αλέξανδρο Αναστασίου 6-2, 6-3

Ημιτελικά: vs Δημήτρη Χριστοφή 6-1, 6-3

Τελικός: vs Νίκο Μούντη 6-2, 6-2

Ημιτελικός για Στρίκα στη Σερβία σε ΤΕ U14 Category 1

Σημαντική διεθνή επιτυχία εκτός Κύπρου κατέγραψε και η Αλεξία Στρίκα στο πρωτάθλημα XIV Memorijal Jovana Kukarasa Category 1 που πραγματοποιήθηκε στη Σερβία. Η νεαρή Κύπρια πρωταθλήτρια έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Μονού, όπου ηττήθηκε μετά από μεγάλη μάχη από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Αλεξάντρα Γιανόσκοβα με 4-6, 7-6, 6-1.

Η Στρίκα συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της και στο Διπλό, όπου μαζί με την Ιωάννα Τσεπετενίδου προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Στο ίδιο πρωτάθλημα, ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν και η παρουσία του Αναστάση Μωσαϊκού, ο οποίος έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Επιτυχίες και στα Διπλά

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι κυπριακές επιτυχίες στα Διπλά. Στο TE U14 Eleon Club G3 οι Δημήτρης Χριστοφή και Νίκος Μούντης κατέκτησαν τον τίτλο στα Αγόρια, επικρατώντας στον τελικό των Αλέξανδρου Χριστοδούλου και Ιωάννη Χαραλαμπίδη με 2-1 σετ (3-6, 6-2, 10-8), σε έναν τελικό με απόλυτο κυπριακό ενδιαφέρον.

Στο TE U14 Aphrodite Hills G3 η Ζωή Νόλα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στα Διπλά Κοριτσιών μαζί με την Καρολίνα Μαλοβάνα, επικρατώντας στον τελικό των Pippa Cutugno (Μάλτα) και Margarita Kushanova (Ουζμπεκιστάν) με 6-3, 6-1.

Παράλληλα, αξιόλογη ήταν και η παρουσία της Μαργαρίτας Κωνσταντίνου, η οποία έφτασε στον τελικό των Διπλών στο TE U14 Eleon Club G3 μαζί με την Mila Bray (Μεγάλη Βρετανία).

Ψηλά στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη

Οι επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνονται με τον πλέον εμφατικό τρόπο και στις ευρωπαϊκές κατατάξεις της Tennis Europe. Με την ολοκλήρωση του Μαΐου, τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι από την Κύπρο βρίσκονται στην πρώτη εκατοντάδα της Ευρώπης στην κατηγορία U14, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή άνοδο της κυπριακής αντισφαίρισης στις μικρές ηλικίες.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζει η παρουσία δύο Κύπριων αθλητών στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης. Ο Αναστάσης Μωσαϊκός βρίσκεται στο Νο7 της κατάταξης με 640 βαθμούς, ενώ ο Γιάννης Λεοντής, μετά τους δύο συνεχόμενους τίτλους που κατέκτησε στην Κύπρο, ανέβηκε στο Νο10 της Ευρώπης με 590 βαθμούς.

Παράλληλα, ο Νίκος Μούντης βρίσκεται στο Νο52, ο Δημήτρης Χριστοφή στο Νο97 και η Αλεξία Στρίκα στο Νο49 της Ευρώπης, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ισχυρή κυπριακή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο της Tennis Europe U14.

RANKINGS BOYS U14

Αναστάσης Μωσαϊκός (2012) – 640 βαθμοί – Νο7

Γιάννης Λεοντής (2012) – 590 βαθμοί – Νο10

Νίκος Μούντης (2013) – 354 βαθμοί – Νο52

Δημήτρης Χριστοφή (2012) – 255 βαθμοί – Νο97

Αλέξανδρος Χριστοδούλου (2012) – 200 βαθμοί – Νο145

RANKINGS GIRLS U14

Αλεξία Στρίκα (2012) – 440 βαθμοί – Νο49

Ζωή Νόλα (2012) – 260 βαθμοί – Νο150

Μαργαρίτα Κωνσταντίνου (2012) – 185 βαθμοί – Νο229

Μαλβίνα Κυριάκου (2012) – 43 βαθμοί – Νο717

Σοφία Αττεσλή (2013) – 33 βαθμοί – Νο811

Τα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων, σε συνδυασμό με τις υψηλές θέσεις που καταλαμβάνουν οι Κύπριοι αθλητές στις ευρωπαϊκές κατατάξεις, στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον της κυπριακής αντισφαίρισης. Η συνεχής ανάδειξη νέων ταλέντων, η αυξημένη παρουσία Κυπρίων αθλητών σε τελικούς και βάθρα διεθνών διοργανώσεων, αλλά και η ισχυρή εκπροσώπηση της χώρας στις κορυφαίες θέσεις της Tennis Europe αποδεικνύουν ότι οι μικρές ηλικιακές κατηγορίες διαθέτουν ποιότητα, βάθος και προοπτική για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια.