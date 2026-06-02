Τρεις Ιταλοί στα προημιτελικά του RG!

Τι κι αν ο Γιάνικ Σίνερ αποκλείστηκε πρόωρα στο Παρίσι; Η Ιταλία μπορεί ακόμα να ελπίζει σε κατάκτηση του τίτλου!

Και αυτό, διότι τρεις παίκτες της παραμένουν στο ταμπλό και η αλήθεια είναι συνεχίζουν με φιλοδοξίες την πορεία τους στη γαλλική πρωτεύουσα!Τον ιταλικό θρίαμβο ολοκλήρωσε τα ξημερώματα ο Ματέο Αρνάλντι (Νο.104), που έκανε επική ανατροπή κόντρα στον Φράνσις Τιάφοου (Νο.22) και επικράτησε 7-6(5), 6-7(5, 3-6, 7-6(3), 6-4 μετά από απίστευτη μάχη διάρκειας 5 ωρών και 26 λεπτών!

Ο 25χρονος Ιταλός, που απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο, έμεινε πίσω με 1-4 στο τέταρτο σετ και ο Αμερικανός σέρβιρε στο 40-15, αλλά κατάφερε να πάρει πίσω τα δύο μπρέικ, να φέρει το ματς στα ίσα στο τάι μπρέικ και να φτάσει στην τεράστια νίκη, σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο συμπατριώτης του Ματέο Μπερετίνι, ενώ σε εκείνη την πλευρά είναι και ο Φλάβιο Κομπόλι, που παίζει με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Τα άλλα ματς της οκτάδας, θυμίζουμε, είναι Μένσικ-Φονσέκα, Χόδαρ-Ζβέρεφ, τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα.

sdna.gr