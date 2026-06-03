Αθλητικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα ο Τεόντοσιτς

Ο Μίλος Τεόντοσιτς επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα, αυτή την φορά στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.

Ένα χρόνο μετά την απόσυρσή του από την αγωνιστική δράση, ο Μίλος Τεόντοσιτς επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, αυτή τη φορά εκτός του παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του συλλόγου. «Αρχικά, θέλω αν ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς οπαδούς για όλα τα υποστηρικτικά μηνύματα που έχω λάβει τις τελευταίες επτά μέρες. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να δικαιολογήσω την εμπιστοσύνη και πάντα θα δίνω το μάξιμουμ για τον Ερυθρό Αστέρα» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο μετά την αγωνιστική μου καριέρα, ένα κεφάλαιο στο οποίο θα αφιερώσω όλες μου τις δυνατότητες στον Ερυθρό Αστέρα. Ποτέ δεν ήταν στο στυλ μου να δίνω υποσχέσεις ή να χρησιμοποιώ λόγια που αρέσουν σε όλους να ακούνε. Ξέρω από πού έχω έρθει και γνωρίζω ποιοι ήταν πάντοτε οι στόχοι και οι φιλοδοξίες του Ερυθρού. Αυτοί θα είναι πλέον και οι δικοί μου στόχοι και φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξουν μεγάλα λόγια που ακούγονται όμορφα τη στιγμή που λέγονται. Στόχος μου είναι να αφήσω πίσω μου πράξεις που θα μείνουν χαραγμένες στην ιστορία του Ερυθρού Αστέρα».

SDNA.GR