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«Ο Γιόβετιτς θέλει να συνεχίσει στην Κύπρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Γιόβετιτς θέλει να συνεχίσει στην Κύπρο»

Δήλωση για το μέλλον του Μαυροβούνιου επιθετικού ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσουν στη Σερβία, ο Στέφαν Γιόβετιτς έχει πει στους ανθρώπους της Παρτιζάν ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος επιθετικός μιλώντας με τον διευθυντή της Παρτίζαν, Danko Lazović για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Σερβική ομάδα, υποστήριξε πως ο στόχος του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται για ακόμα έναν χρόνο στο πρωτάθλημά μας. 

Αναλυτικά όσα γράφουν: «Ο Γιόβετιτς δεν είναι πιο κοντά σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι. Την περασμένη εβδομάδα μίλησε ξανά με τον Ντάνκο Λάζοβιτς και του είπε ότι θέλει να παίξει για έναν ακόμη χρόνο στην Κύπρο. Έχει κάποιες προσφορές από τη χώρα αυτή και προτιμά να παραμείνει στο νησί για άλλη μια σεζόν. Στον Γιόβετιτς προσφέρθηκε να έρθει στην Παρτίζαν, να παίξει για έναν χρόνο και στη συνέχεια να συνεχίσει να εργάζεται ως αθλητικός διευθυντής, αλλά επανέλαβε ότι θέλει να μείνει εκεί»

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