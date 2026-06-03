«Η ΑΕΛ θέλει τον Μασέκο»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ρεπορτάζ του athalftime αναφέρεται στο μέλλον του Ταπέλο Μασέκο
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα γράφει πως ο ακραίος αμυντικός ο οποίος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στην ΑΕΛ, δεν θέλει να επιστρέψει στην Mamelodi Sundowns με προπονητή τον Μιγκέλ Καρντόσο αφού θεωρεί ότι δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του.
Μάλιστα, το πάνε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας πως ο Ούγκο Μάρτινς έμεινε ικανοποιημένος από όσα από τον ίδιο στην Κύπρο και έχει εκφράσει την θέλησή του να τον κρατήσει στην ομάδα και τη νέα σεζόν.
«Παρόλα αυτά, τα πάντα θα κριθούν από το πως θα διαπραγματευτεί η ίδια η Mamelodi Sundowns το μέλλον του Μασέκο», υπογραμμίζουν.
🇨🇾 🚨 💥 𝐀𝐄𝐋 𝐋𝐈𝐌𝐀𝐒𝐒𝐎𝐋 𝐊𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐎 𝐊𝐄𝐄𝐏 𝐌𝐀𝐒𝐄𝐊𝐎 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐎𝐀𝐍 𝐒𝐏𝐄𝐋𝐋! 💥 🚨 🇨🇾— ATHalftime (@ATHalftime) June 3, 2026
Absolute drama at Chloorkop! 🤯 Thapelo Maseko has reportedly made up his mind and wants a PERMANENT exit from Mamelodi Sundowns! ❌
Maseko has no… pic.twitter.com/rDpsvZC12c