«Η ΑΕΛ θέλει τον Μασέκο»

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα γράφει πως ο ακραίος αμυντικός ο οποίος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στην ΑΕΛ, δεν θέλει να επιστρέψει στην Mamelodi Sundowns με προπονητή τον Μιγκέλ Καρντόσο αφού θεωρεί ότι δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του.

Μάλιστα, το πάνε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας πως ο Ούγκο Μάρτινς έμεινε ικανοποιημένος από όσα από τον ίδιο στην Κύπρο και έχει εκφράσει την θέλησή του να τον κρατήσει στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

«Παρόλα αυτά, τα πάντα θα κριθούν από το πως θα διαπραγματευτεί η ίδια η Mamelodi Sundowns το μέλλον του Μασέκο», υπογραμμίζουν.