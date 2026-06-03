Αποκλείστηκε από το Conference League ομάδα για στημένα παιχνίδια!

Τον αποκλεισμό της Τουράν Τοβούζ από το προσεχές Conference League αποφάσισε η ΟΥΕΦΑ, καθώς αποφάσισε να τιμωρήσει την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν για παλιότερη εμπλοκή της σε υπόθεση με στημένα παιχνίδια.

Οι Αζέροι που κατέκτησαν την τρίτη θέση στο περασμένο πρωτάθλημα και πίστεψαν ότι θα επιστρέψουν σε ευρωπαϊκής διοργανώσεις για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1994-95, πλήρωσαν το μάρμαρο από μία υπόθεση του 2019.

Τότε, επτά παίκτες της τιμωρήθηκαν με ισόβιο αποκλεισμό για εμπλοκή τους σε κύκλωμα χειραγωγημένων παιχνιδιών, με αποτέλεσμα η ΟΥΕΦΑ να κάνει χρήση του νόμου που απαγορεύσει σε συλλόγους να παίξουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις εφόσον έχουν κριθεί τελεσίδικα ότι έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με στημένα παιχνίδια.

Οι Αζέροι δήλωσαν ότι θα προσφύγουν στο CAS, τονίζοντας ότι θα κάνουν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία σαν να επρόκειτο κανονικά να αγωνιστούν φέτος στην προκριματική φάση του Conference League.

sdna.gr