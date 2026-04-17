Συμμετοχή αθλητών των Special Olympics στη διοργάνωση European Aquatics Open Water Swimmin

Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο αυτό το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η συμμετοχή αθλητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στη διεθνή διοργάνωση European Aquatics Open Water Protaras 2026, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο αυτό το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου στην παραλία Fig Tree Bay στον Πρωτάρα.

Στη διοργάνωση εντάσσεται επίσης αγώνας κολύμβησης 800μ, στον οποίο θα συμμετάσχουν 3 αθλητές/ριες από την ΚΟΕΟ (Δημήτρης Γιαννή, Γιώργος Χριστοδούλου και Ιωάννα Παφίτη) , καθώς και αθλητές από τη Λιθουανία και την Γερμανία.

Συγκεκριμένα ο αγώνας των αθλητών μας θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Απριλίου στις 11:00 στην παραλία Fig Tree Bay και προσκαλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν και να στηρίξουν την προσπάθεια όλων των αθλητών.

Oι αθλητές των Special Olympics θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στο αγώνισμα ανοιχτής θάλασσας, αποδεικνύοντας τις ικανότητές τους, το αγωνιστικό τους πνεύμα και τη δύναμη της θέλησης.

Η συμμετοχή τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ένταξης και κοινωνικής συνοχής με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία στα υδάτινα αθλήματα και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού αθλητικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέρος των αγώνων πραγματοποιείται στην Κύπρο, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η διοργάνωση αυτή δεν αποτελεί μόνο έναν αθλητικό θεσμό, αλλά και μια γιορτή της ανθρώπινης δύναμης και της ισότητας, όπου κάθε συμμετοχή είναι νίκη.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

