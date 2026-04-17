Συμμετοχή αθλητών των Special Olympics στη διοργάνωση European Aquatics Open Water Swimmin

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η συμμετοχή αθλητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στη διεθνή διοργάνωση European Aquatics Open Water Protaras 2026, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο αυτό το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου στην παραλία Fig Tree Bay στον Πρωτάρα.

Στη διοργάνωση εντάσσεται επίσης αγώνας κολύμβησης 800μ, στον οποίο θα συμμετάσχουν 3 αθλητές/ριες από την ΚΟΕΟ (Δημήτρης Γιαννή, Γιώργος Χριστοδούλου και Ιωάννα Παφίτη) , καθώς και αθλητές από τη Λιθουανία και την Γερμανία.

Συγκεκριμένα ο αγώνας των αθλητών μας θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Απριλίου στις 11:00 στην παραλία Fig Tree Bay και προσκαλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν και να στηρίξουν την προσπάθεια όλων των αθλητών.

Oι αθλητές των Special Olympics θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στο αγώνισμα ανοιχτής θάλασσας, αποδεικνύοντας τις ικανότητές τους, το αγωνιστικό τους πνεύμα και τη δύναμη της θέλησης.

Η συμμετοχή τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ένταξης και κοινωνικής συνοχής με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία στα υδάτινα αθλήματα και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού αθλητικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέρος των αγώνων πραγματοποιείται στην Κύπρο, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η διοργάνωση αυτή δεν αποτελεί μόνο έναν αθλητικό θεσμό, αλλά και μια γιορτή της ανθρώπινης δύναμης και της ισότητας, όπου κάθε συμμετοχή είναι νίκη.