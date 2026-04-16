Συνεχίζεται το προπονητικό καμπ της Εθνικής Κορασίδων Κ-17

Με καθημερινές προπονήσεις στη Λάρνακα συνεχίζεται από τις 14 Απριλίου το προπονητικό καμπ της Εθνικής Κορασίδων Κ-17.

Η Εθνική μας δεν συμμετέχει σε αυτή τη φάση σε επίσημες διοργανώσεις, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει στο μέλλον, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Μέσα από το προπονητικό καμπ δίνεται η ευκαιρία στον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Σάββας Σοφοκλέους να δημιουργήσει μια ισχυρή  βάση για μελλοντικές υποχρεώσεις των Εθνικών μας ομάδων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Apollon Ladies: Μικαέλλα Χατζησάββα

Chelsea Ladies: Αλεξία Πετρή

Ακρίτας Χλώρακας: Ραφαηλία Ανδρέου

ΑΠΟΕΛ: Αντιγόνη Διομήδους, Εβελίνα Ελέσσα Βαρνάβα, Μαρία Γεωργίου, Σοφία Σάββα, Χριστίνα Ανδρέου

Άρης: Αθηνά Μενελάου

Lakatamia FC: Άννα Μαρία Μιχαήλ, Ραφαηλία Νικολάου, Βικτώρια Ζήνωνος

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC: Κατερίνα Στεϊσκάλoβα Αντωνίου, Μαρία Κατσιάρη

Ομόνοια Λευκωσίας: Ελένη Μαρία Πέτσα, Μαριάμ Συμέου, Μαρίλια Ανδρέου, Σιμώνη Παπαγεωργίου, Χρυσήλια Αγγελή

Πάφος FC: Ανδριάνα Στυλιανού, Ελεονώρα Κωνσταντίνου, Ελευθερία Πουλλή, Σίντη Γεωργιάδη, Αγγελική Αθανασίου

• Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς ποδοσφαιριστριών.

