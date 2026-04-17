Παίζονται ακόμη πολλά

Παίζονται ακόμη πολλά

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά, όμως ακόμη υπάρχουν κορυφαίοι στόχοι

Έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα, σαφώς ο πήχης των προσδοκιών ανεβαίνει πάρα πολύ και γι’ αυτό στην Πάφο FC ζητούσαν περισσότερα στην τρέχουσα περίοδο. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά, ώστε να επιτευχθεί η κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπαίου πρωταθλήματος, όμως ακόμη υπάρχουν κορυφαίοι στόχοι, για να κυνηγήσει η ομάδα της Πάφου.

Καταρχήν έχει εξασφαλίσει προβάδισμα, για να βρεθεί για τρίτη σερί φορά στον τελικό του κυπέλλου, ενώ έχει ακόμη πιθανότητες, για είσοδο στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. Σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι, να εξασφαλιστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι στο κύπελλο, το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες έχει κερδίσει εκτός έδρας με 2-1 στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΛ, με τη ρεβάνς να είναι την Τετάρτη (22/04), ενώ στο πρωτάθλημα είναι στο τέταρτο σκαλοπάτι πέντε βαθμούς πίσω από τον δεύτερο Απόλλωνα και τέσσερις από την τρίτη ΑΕΚ.

Μάλιστα, η ομάδα της Λάρνακας είναι η επόμενη αντίπαλος της Πάφου, το ερχόμενο Σάββατο (18:00) και από το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού, θα εξαρτηθούν οι βλέψεις, που θα έχει στον πρώτο τη τάξει θεσμό. Στα αγωνιστικά, ο Γκολντάρ μπαίνει σταδιακά στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ αμφίβολοι για το αυριανό ματς είναι οι Κορέια, Όρσιτς, Κίνα και Νταβίντ Λουίζ.

