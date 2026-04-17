Αποσύρθηκε από το Open της Μαδρίτης ο Τζόκοβιτς

Μετά τον Κάρλος Αλκαράθ, ένα ακόμη μεγάλο όνομα ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στο Mutua Madrid Open. Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής την αποθεραπεία του.

Χθες το βράδυ (16/4), ο «Νόλε» παρακολούθησε μαζί με τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

«Μαδρίτη, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο Open της Μαδρίτης φέτος. Συνεχίζω την αποθεραπεία μου για να επιστρέψω σύντομα. Τα λέμε σύντομα!».

Το Mutua Madrid Open είχε επιβεβαιώσει με βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά στις 15 Απριλίου. Ο Σέρβος τενίστας δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα Masters, καθώς αποσύρθηκε τόσο από το Miami Open όσο και από το Monte-Carlo Masters, λόγω προβλήματος τραυματισμού, το οποίο τον κρατά εκτός και του Όπεν της Μαδρίτης.