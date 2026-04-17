Παραμένει στην Τσέλσι ο Καϊσέδο μέχρι το 2033

Για… πάντα στο Λονδίνο θα μείνει ο Μόουζες Καϊσέδο!

Ο διεθνής αμυντικός μέσος από το Εκουαδόρ ολοκλήρωσε τις επαφές του με την Τσέλσι και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του που έληγε το 2031, για δύο επιπλέον έτη.

Ο Καϊσέδο έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου θα να τον επιβραβεύσει με την υπογραφή νέου συμβολαίου, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα 10 στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Καϊσέδο εντάχθηκε στο ρόστερ της Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023 από την Μπράιτον με το ποσό των 125 εκατομμυρίων ευρώ και από τότε είναι βασικός και αναντικατάστατος.

Ο 24χρονος κεντρικός χαφ κάνει και φέτος εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα των «μπλε», έχοντας πετύχει πέντε τέρματα και δίνοντας μια ασίστ σε 42 εμφανίσεις του, σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.