Ολοκληρώνει την καριέρα του και ο Μπαουτίστα

Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, άλλοτε Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη, ανακοίνωσε ότι αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας.

«Το 2026 θα είναι η τελευταία χρόνια της καριέρας μου», έγραψε στα social media o 38χρονος Ισπανός, Νο.93 πλέον στον κόσμο. «Έζησα το όνειρο για αρκετά χρόνια. Τα έδωσα όλα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Τώρα ήρθε η ώρα να πω αντίο, να απολαύσω με διαφορετικό τρόπο το κάθε τουρνουά και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη προς το αγαπημένο μου τένις. Θέλω να ζήσω κάθε τελευταίο πόντο αυτή τη χρονιά. Να νιώσω τη στήριξη του κόσμου, να συμμετέχω μια ακόμα φορά στα τουρνουά που ήταν κομμάτι της ζωής μου και να αποχαιρετήσω από το γήπεδο, όπου ήμουν πάντα στις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές».

sdna.gr