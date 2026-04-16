Ολοκληρώνει την καριέρα του και ο Μπαουτίστα

Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, άλλοτε Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη, ανακοίνωσε ότι αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας.

«Το 2026 θα είναι η τελευταία χρόνια της καριέρας μου», έγραψε στα social media o 38χρονος Ισπανός, Νο.93 πλέον στον κόσμο. «Έζησα το όνειρο για αρκετά χρόνια. Τα έδωσα όλα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Τώρα ήρθε η ώρα να πω αντίο, να απολαύσω με διαφορετικό τρόπο το κάθε τουρνουά και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη προς το αγαπημένο μου τένις. Θέλω να ζήσω κάθε τελευταίο πόντο αυτή τη χρονιά. Να νιώσω τη στήριξη του κόσμου, να συμμετέχω μια ακόμα φορά στα τουρνουά που ήταν κομμάτι της ζωής μου και να αποχαιρετήσω από το γήπεδο, όπου ήμουν πάντα στις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές».

Συγκινητική ΑΕΚ, άγγιξε το θαύμα...

Ελλάδα

|

Category image

AEK, ΠΑΟΚ: Οι «δικέφαλοι» έπαθαν, έμαθαν και πλέον κερδίζουν τον σεβασμό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μία νίκη, διαφορετική...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λάσο: «Από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών ο Παναθηναϊκός»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ράμος για Καμαβινγκά: «Είμαι απογοητευμένος, μπήκε για να αλλάξει το ματς και πήρε ανόητη κόκκινη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζεται το προπονητικό καμπ της Εθνικής Κορασίδων Κ-17

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ήταν κοινό μυστικό πως δεν θα άντεχε...

ΑΕΚ

|

Category image

Με Χιουζ η αναδιαμόρφωση του ρόστερ της Λίβερπουλ το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βγάζει στο... σφυρί πέντε παίκτες η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε... άριστα στο «διάβασμα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φουλ επίθεση η εντεκάδα της ΑΕΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ουίλμπεκιν για Φενέρμπαχτσε: «Ένιωσα ότι κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το ειρωνικό χειροκρότημα του Βινίσιους και οι αποδέκτες του μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out και ο ΑΠΟΕΛ για Ομόνοια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ήχησαν «καμπανάκια» κινδύνου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη