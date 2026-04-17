Προς παραμονή ο αμυντικός - ορχήστρα!

Είναι εκ των κορυφαίων αμυντικών του κυπριακού πρωταθλήματος, αν όχι ο κορυφαίος. Ο λόγος για τον Τζόσεφ Κβίντα, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα, τα οποία επιτελεί άψογα, προσφέροντας σιγουριά σε ολόκληρη την ομάδα, αλλά πολλές φορές τον βλέπουμε να οργανώνει το παιχνίδι από την άμυνα και το πλέον εντυπωσιακό να σκοράρει με… στιλ επιθετικού.

Είναι γνωστό και αυτονόητο, ότι στον Απόλλωνα επιθυμούν την παραμονή του 29χρονου αμυντικού και γι’ αυτό εδώ και αρκετές εβδομάδες άρχισαν οι επαφές για ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει τον ερχόμενο Μάιο.

Ο ποδοσφαιριστής είναι ευχαριστημένος στον Απόλλωνα και δείχνει θετικός να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στο Κολόσσι και οι συζητήσεις οδεύουν σε πολύ καλό δρόμο. Συνεπώς, υπάρχει εκτίμηση για αίσια κατάληξη του θέματος το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η διοίκηση Νίκου Κίρζη, γνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά του Κβίντα, είναι έτοιμη να κάνει την οικονομική υπέρβαση και να τον κρατήσει στην ομάδα.

Ο «βράχος» από την Τσεχία φαίνεται πως βρήκε το ποδοσφαιρικό του λιμάνι στη Λεμεσό. Η διαφαινόμενη παραμονή του αποτελεί την καλύτερη είδηση για τον κόσμο του Απόλλωνα, καθώς στο πρόσωπο του Κβίντα η ομάδα βρίσκει τη σιγουριά και την ποιότητα, που απαιτείται για το επόμενο βήμα.

Ολοκληρώνει για Άρη

Ο Ερνάν Λοσάδα ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Άρη στο «Αλφαμέγα» (19:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ. Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, όσον αφορά την προσπάθεια κατάκτησης της δεύτερης θέσης, αφού σε περίπτωση νίκης οι κυανόλευκοι θα επωφεληθούν και από το αποτέλεσμα του ντέρμπι στο «Στέλιος Κυριακίδης» ανάμεσα στην Πάφος FC και την ΑΕΚ. Οι κυανόλευκοι, λοιπόν, αν φτάσουν στον στόχο τους θα αυξήσουν τη διαφορά από την 3η ή την 4η θέση ή ακόμη και από τις δύο. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους τραυματίες, που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο ενόψει του ντέρμπι της Λεμεσού.