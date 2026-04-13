Παρούσα η ΕΑΚ στο 88ο Κονγκρέσο της AIPS στη Λωζάνη

Η Κύπρος ήταν παρούσα στο 88ο Κονγκρέσο της AIPS, που διεξήχθη μεταξύ 10-13 Απριλίου 2026 στη Λωζάνη της Ελβετίας. Την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) εκπροσώπησε ο πρόεδρος Ηρόδοτος Μιλτιάδους και η γενική γραμματέας Μαρίνα Αργυρού.

Το Κονγκρέσο της Παγκόσμιας Ένωσης Αθλητικογράφων ήταν εκλογικό, τόσο για την AIPS, όσο και για την AIPS Europe. Το Σάββατο 11 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση Αθλητικογράφων (AIPS Europe) πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2026-2030.

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους ήταν υποψήφιος για την προεδρία της AIPS Europe, ο πρώτος Κύπριος στην ιστορία της AIPS που διεκδίκησε την ηγεσία της ηπειρωτικής ένωσης των 50 χωρών. Οι Ευρωπαίοι αθλητικογράφοι ψήφισαν εν τέλει ως νέο τους πρόεδρο τον Γάλλο Μαρκ Βεντουιλάκ, ο οποίος έλαβε 26 ψήφους, έναντι 14 του Ηρόδοτου Μιλτιάδους, ενώ 2 ψήφοι ήταν άκυρες, από τις 42 χώρες που συμμετείχαν στο Κονγκρέσο.

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ο οποίος ήταν ο απερχόμενος ταμίας του Δ.Σ. της AIPS Europe, δήλωσε για το αποτέλεσμα των εκλογών: «Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της AIPS και AIPS Europe που Κύπριος διεκδίκησε την προεδρία. Τόσο εγώ, όσο και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι που με στήριξαν και ήταν συνυποψήφιοι μου για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ., αλλά και οι συνάδελφοι στο Δ.Σ. της ΕΑΚ, κάναμε μεγάλη προσπάθεια στους δύο μήνες της προεκλογικής περιόδου, όμως εν τέλει η πλειοψηφία της Ευρώπης αποφάσισε να μην επιλέξει τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι απόλυτα σεβαστό», είπε και συνέχισε:

«Όμως, νιώθω πολύ περήφανος για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Η αναγνώριση που λάβαμε μετά τις εκλογές, χάρις στο καθαρό μας πλάνο, την επαγγελματικότητα και την αξιοπρέπεια που επιδείξαμε, έδειξε ότι η Κύπρος χαίρει μεγάλου σεβασμού στην AIPS και μόνο νικητές βγήκαμε από αυτή την προσπάθεια», τόνισε.

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ συνέχισε: «Ευχαριστώ τους φορείς που ήταν δίπλα στην προσπάθεια μας, τον ΚΟΑ που ήταν συνεχώς δίπλα μας, την ΚΟΕ, και τους πολλούς φίλους μας, εντός και εκτός Κύπρου που μας βοήθησαν με εξαίρετο τρόπο!» Και, κατέληξε: «Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, συγχάρηκα τον Μαρκ, και του τόνισα ότι θα τον στηρίξω στη συνέχεια. Αυτό, διότι δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια, εντός της AIPS Europe παρατηρήσαμε εντάσεις και διχασμό, και από την πρώτη στιγμή ο στόχος μου μέσα από την υποψηφιότητα ήταν να βάλω τέλος σε αυτή την κατάσταση, κάτι που πετύχαμε φέτος με την θετική παρουσία όλων των Ευρωπαίων στο κονγκρέσο».

Στις εκλογές της παγκόσμιας AIPS, που έλαβαν χώρα την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026, ο Ιταλός Τζιάνι Μέρλο εξελέγη εκ νέου στην προεδρία. Η ΕΑΚ τον συγχάρηκε τόνισε ότι θα στηρίξει τον ίδιο και τη νέα διοίκηση.

Στα πλαίσια του Κονγκρέσου, οι συμμετέχοντες από 113 χώρες επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη, της UEFA στη Νυόν και της ΔΟΕ στη Λωζάνη, σε ένα πολύ παραγωγικό 4ήμερο.

Το επόμενο Κονγκρέσο της AIPS, το 89ο, στο οποίο η Κύπρος θα είναι παρούσα, θα διεξαχθεί σε ένα χρόνο στην πόλη Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας στην Αφρική.