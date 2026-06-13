Ράσελ: «Βρίσκω ξανά τον εαυτό μου, έκπληξη ο γρήγορος Χάμιλτον»

Ο Τζορτζ Ράσελ έφθασε στην 10η pole position της καριέρας του και στο 100ό GP με τη Mercedes θα εκκινήσει πρώτος, έχοντας στόχο να σπάσει το σερί πέντε νικών του Κίμι Αντονέλι. Ο Λιούις Χάμιλτον θα βρίσκεται ανάμεσα τους, κάτι που προξένησε έκπληξη στον Βρετανό πιλότο και τον προϊδεάζει για μια δύσκολη μάχη στην ιστορική πίστα του Μονμελό.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Τζορτζ Ράσελ μετά την 150ή pole της Mercedes:

«Είναι ένα εξαιρετικό διήμερο ως τώρα. Νιώθω ότι έχω ξαναβρεί τον παλιό μου εαυτό, ότι σε κάθε γύρο κάνω τη δουλειά που πρέπει και παλεύω συνεχώς για τις κορυφαίες θέσεις.

Προφανώς, στους τελευταίους αγώνες τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί όπως θέλαμε για διαφορετικούς λόγους. Όμως, ήρθα σε αυτό το Σαββατοκύριακο με καθαρό μυαλό, ένιωσα καλά από την αρχή και είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στην pole position!

Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε εξαιρετική δουλειά για να βρεθεί μπροστά. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια έκπληξη. Πιστεύαμε ότι η μάχη θα ήταν ανάμεσα σε εμάς και τη McLaren, όμως ο Λιούις ήταν πολύ γρήγορος σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων.

Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια δύσκολη μάχη. Ο Κίμι κάνει επίσης εκπληκτική δουλειά όλη τη χρονιά. Οπότε τίποτα δεν θα είναι εύκολο αύριο, από οποιαδήποτε πλευρά κι αν το δεις. Παρ’ όλα αυτά, αισθάνομαι έτοιμος για την πρόκληση».