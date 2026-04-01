Λύγισε την αντίσταση της ΑΕ Καραβά και πέρασε στον τελικό ο Παφιακός

Ο Kuutio Homes Παφιακός έκαμψε την αντίσταση της ΑΕ Καραβά Λάμπουσα, που έβαλε δύσκολα στην παφιακή ομάδα, και κερδίζοντας με 3-1 σετ, προκρίθηκε στον τελικό του 51ου Allwyn Κυπέλλου Α Κατηγορίας Ανδρών «Ανδρέας Σταύρου».

Ο Παφιακός θα βρεθεί για έβδομη φορά στον τελικό και θα διεκδικήσει το έκτο τρόπαιο στον θεσμό, την Παρασκευή, 03 Απριλίου, απέναντι στην Ομόνοια, που την Τρίτη (31/01) κέρδισε με 3-0 σετ την Ανόρθωση.

Ο Kuutio Homes Παφιακός πήρε το πρώτο σετ στον αγώνα, που έγινε στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη», με 25-22, για να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι με 25-20 στο δεύτερο σετ.

Η ΑΕ Καραβά Λάμπουσα προηγήθηκε σε κάποια στιγμή του τρίτου σετ με 4-5 διαφορά, όμως ο Παφιακός βρήκε τους τρόπους να αντιδράσεις και να πάρει τελικά το δεύτερο σετ με 25-20.

Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν και το τέταρτο σετ που έφθασε μέχρι το 21-20 υπέρ του Παφιακού, που εν τέλει πήρε το σετ με σκορ 25-21 και έτσι σχηματίστηκε το τελικό 3-1 σετ.