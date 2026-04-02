Μπαρτζώκας: «Μετά από αδιάφορο ντέρμπι και έγινε χαμός - Χαρούμενος για τον Φαλ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την επιστροφή του Φαλ και τις δυσκολίες του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στη Λυών (3/4, 21:00).

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για τη Λυών, όπου και την Παρασκευή (3/4, 21:00) θα αντιμετωπίσει την αδιάφορη βαθμολογικά Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Πριν την «ερυθρόλευκη» αναχώρηση για τη γαλλική πόλη δηλώσεις έκανε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόστερ, στην επιστροφή του Φαλ, αλλά και στο πως οι παίκτες του θα προσεγγίσουν το σημαντικό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν μετά το ντέρμπι του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά τι είπε

Για το ματς με τη Βιλερμπάν: «Έχουμε τέσσερις τελικούς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και πρέπει να κατακτήσουμε αυτό που μας αξίζει. Για να κερδίσεις στην Ευρωλίγκα πρέπει να ματώσεις. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό για να παίξεις με ομάδες που αρέσκονται να ανοίγουν το ρυθμό. Πρέπει να πιέσεις στα ριμπάουντ, να επιτεθείς στους αδύναμους αμυντικούς τους και να έχεις εσύ αμυντική ισορροπία. Παίζει ρόλο να είσαι συμπαγής αμυντικά».

Για τον Φαλ: «Είμαι χαρούμενος για τον Φαλ λείπει σχεδόν 300 μέρες, αλλά έκανε συστηματική δουλειά για να επιστρέψει. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών μας, αλλά αυτήν την στιγμή το να έιναι ο κάθε παίκτης στη δωδεκάδα είναι κάτι θετικό».

Για το ρόστερ: «Το έχω πει ξανά. Το ρόστερ είναι πολύ ποιοτικό και βαθύ. Πολλοί από τους παίκτες στεναχωριούνται όταν μένει εκτός Ευρωλίγκας, αλλά έχω κάνει εξήγηση σε όλους. Για να είναι όλοι σε καλή κατάσταση κάνουμε διαχείριση.»

Για τη διαχείριση μετά το ντέρμπι: «Είδατε και εσείς μετά από ένα ντέρμπι που ήταν από τα πιο αδιάφορα τι απόηχο είχε μετά και έγινε ο χαμός που έγινε όχι μόνο στο ελληνικό μπάσκετ. Ελπίζω αυτό να πέρασε».

