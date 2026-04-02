Ο Λαπόρτα κατακεραυνώνει τη FIFA για τον τραυματισμό του Ραφίνια

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, επέκρινε τη FIFA μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Ραφίνια, κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Βραζιλίας με τη Γαλλία.

Στο διάλειμμα του Μαρτίου για τις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων, η Βραζιλία, η οποία ήταν μία απο τις πρώτες χώρες που «σφράγισε» το εισιτήριο της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επέλεξε να δώσει στις ΗΠΑ ένα φιλικό με τη Γαλλία, γνωρίζοντας την ήττα με 1-2.

Το σημαντικότερο από το συγκεκριμένο ματς όμως δεν ήταν η ήττα της ομάδας του Αντσελότι, αλλά ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Ραφίνια κατα τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος θα τον θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον πέντε εβδομάδες.

Η κατάσταση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη Βραζιλία, αλλά και τη Μπαρτσελόνα, τον σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται ο διεθνής εξτρέμ. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των «Μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα, σε πρόσφατες δηλώσεις του, «κατακεραύνωσε» τη FIFA για το περιστατικό αυτό, κατηγορώντας την παγκόσμια ομοσπονδία για το φορτωμένο πρόγραμμα της.

«Ο τραυματισμός του Ραφίνια είναι κρίμα. Η FIFA πρέπει να φτιάξει το καλεντάρι της, δεδομένου ότι αυτοί οι παίκτες παίζουν για μεγάλους συλλόγους».

«Είναι ένας φιλικός αγώνας και ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας τραυματίστηκε. Φυσικά και είναι ενοχλητικό. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους παίκτες. Είναι επαγγελματίες και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη χώρα τους».

«Το πρόβλημα είναι το φορτωμένο πρόγραμμα, σε μια περίοδο της σεζόν που παίζουμε για τα πάντα. Είναι εξοργιστικό!», δήλωσε ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών σε συνέντευξη του στο ισπανικό μέσο Mon Esport.

Φυσικά η απουσία του Βραζιλιάνου επιθετικού θα στοιχίσει αρκετά στη Μπαρτσελόνα που μπαίνει τώρα στο τελευταίο και πιο κρίσιμο κομμάτι της χρονιάς, τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Ατλέτικο Μαδρίτης, για μία θέση στους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

