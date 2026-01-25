Το ήθελε, το άξιζε και το πήρε: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Ελλαδάρα!

Η τρίτη προσπάθεια ήταν και η πιο τυχερή για την Εθνική Πόλο Ανδρών!

Μετά την τέταρτη θέση που κατέλαβε σε Φλωρεντία και Βελιγράδι το 1999 και το 2016 αντίστοιχα, η Ελλάδα κατάφερε στην τρίτη συμμετοχή της σε μικρό τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο και το πρώτο της ιστορίας της στη διοργάνωση!

Με την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου να πραγματοποιεί απίθανη εμφάνιση με «ατσάλινη» άμυνα, τρομερά «γαλανόλευκα» μπλοκ και έναν απροσπέλαστο Ζερδεβά, η Εθνική βούλιαξε την Ιταλία με σκορ 11-4 και κατέκτησε το μετάλλιο που τόσο πολύ άξιζε και δικαιούτο στη φετινή διοργάνωση!

Το ματς:

Απόλυτα συγκεντρωμένη και αποφασισμένη να επιβάλει από νωρίς τον δικό της ρυθμό και να ελέγξει πλήρως το τέμπο του αγώνα μπήκε στην πισίνα της «Belgrade Arena» η Εθνική μας ομάδα. Με την άμυνα, τις αποκρούσεις του Ζερδεβά και τα «γαλανόλευκα» μπλοκ να δηλώνουν «παρών» από το πρώτο κιόλας λεπτό, η Ελλάδα μπήκε με τρομερή δυναμική στο παιχνίδι, παίρνοντας από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 2λεπτο, ο Γκιουβέτσης με έναν «κεραυνό» εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία των Ιταλών για το 1-0! Στην αμέσως επόμενη επίθεσή μας, ο Σκουμπάκης τροφοδότησε τον Κάκαρη, με τον διεθνή φουνταριστό να γράφει το 2-0 με απίθανο γυριστό σουτ!

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου συνέχισε να βγάζει τη μία άμυνα μετά την άλλη, με τον Αργυρόπουλο στο εμπρός μέρος της πισίνας να αναλαμβάνει δράση και να πετυχαίνει δύο μαζεμένα γκολ για το 4-0 στο 6ο λεπτό, με το πρώτο τέρμα να έρχεται στον παίκτη παραπάνω και το δεύτερο από το εξάμετρο! Χαρακτηριστικό της εικόνας του αγώνα ήταν πως οι «ατζούρι» είχαν... πελαγώσει και το μόνο τέρμα που πέτυχαν ήταν από το σημείο του πέναλτι με τον Φερέρο για το 4-1 του οκταλέπτου!

Με την ψυχολογία στα ύψη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας συνέχισε ακόμη πιο δυναμικά στον μικρό τελικό. Το... δάσος από τα χέρια των διεθνών μας μπροστά από την εστία του Ζερδεβά, είχαν «βραχυκυκλώσει» τους Ιταλούς που παρ' ότι έπαιξαν συνολικά 7 καταστάσεις με παίκτη παραπάνω σε όλο το πρώτο ημίχρονο, κατάφεραν να νικήσουν τον Έλληνα κίπερ μόλις μία φορά! Σε απίθανη βραδιά ο Ζερδεβάς, με συνολικά 6 αποκρούσεις!

Από την άλλη πλευρά, στην επίθεση η χώρα μας εκμεταλλευόταν διαρκώς τον παίκτη παραπάνω, κλείνοντας το ημίχρονο με 4/6 επιτυχημένες προσπάθειες. Ο Καλογερόπουλος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1 περνώντας την μπάλα από τη μύτη της βελόνας σε μια τέτοια κατάσταση, με τον Παπαναστασίου να χτυπά λίγο αργότερα με γκολάρα στον αιφνιδιασμό για το 6-1! Μάλιστα, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο, ο Καλογερόπουλος με μια «οβίδα» από την κορυφή πέτυχε ακόμη ένα τέρμα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +6 και το 7-1. Οι... αποσβολωμένοι Ιταλοί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν ήταν να μειώσουν στο 7-2 του ημιχρόνου με ένα «σκοτωμένο» σουτ του Κοντέμι στα 3,1 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση των 16 λεπτών! Χαρακτηριστικό είναι πως το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια χρειάστηκε δέκα λεπτά για να πετύχει το δεύτερο τέρμα του στο παιχνίδι.

Σε πιο αργό τέμπο κινήθηκε το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, μιας και η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου, «ανασυντάχθηκε» και έβγαλε εγωισμό στο παιχνίδι της. Στα πρώτα λεπτά, κυριάρχησαν τα μπλοκ, με τους Κάκαρη και Κοντέμι στη συνέχεια να «ανταλλάζουν» γκολ για το 8-3 στο 18ο λεπτό. Μάλιστα, το γκολ του Έλληνα φουνταριστού ήταν τρομερό, με γυριστό τελείωμα στη λήξη του χρόνου επίθεσης της χώρας μας!

Στο επόμενο δίλεπτο, ο «κέρβερος» Ζερδεβάς πραγματοποίησε ακόμη τρεις επεμβάσεις, με τον Γκιουβέτση με απίθανη λόμπα και τον Νικολαΐδη μετά από ριμπάουντ στον παίκτη παραπάνω, να ανεβάζουν το σκορ στο +7 και το 10-3 στο 21ο λεπτό! Στο τελευταίο κομμάτι του οκταλέπτου, αμφότερες οι ομάδες είχαν κάποια λάθη και άστοχες επιθέσεις, με το Φερέρο στα τελευταία δευτερόλεπτα να διαμορφώνει το 10-4 του οκταλέπτου.

Με τα πάντα να έχουν ουσιαστικά κριθεί χάρη στην τρομερή δουλειά που έκαναν άπαντες στο ελληνικό «στρατόπεδο» στα τρία πρώτα 8λεπτα, η Εθνική διαχειρίστηκε εξαιρετικά το υπέρ της προβάδισμα στην τελευταία περίοδο, με τον Αργυρόπουλο να προσθέτει ακόμη δύο τέρματα στο «σακούλι» της Ελλάδας, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να γράφει ιστορία και να επικρατεί στον μικρό τελικό με σκορ 12-5!

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-2.

