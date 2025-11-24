ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμήθηκε για την προσφορά της στο Αθλητικό Μουσείο «Νενικήκαμεν» η Κάλλη Χατζηιωσήφ

Τιμήθηκε για την προσφορά της στο Αθλητικό Μουσείο «Νενικήκαμεν» η Κάλλη Χατζηιωσήφ

Σημαντική στιγμή για την αντιπρόεδρο του ΚΟΑ.

Για την προσφορά της στην ανέγερση του Αθλητικού Μουσείου «Νενικήκαμεν» τιμήθηκε η Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Κάλλη Χατζηιωσήφ, στο περιθώριο της εκδήλωσης «51 Χρόνια Προσφυγιάς: Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Citius-Altius-Fortius», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού.

Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα, είναι αφιερωμένη στον αγώνα επιβίωσης των προσφυγικών σωματείων και κατά τη διάρκειά της προβλήθηκε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Αγώνας επιβίωσης», στο οποίο αποτυπώνεται η τεράστια προσπάθεια των προσφυγικών σωματείων να παραμείνουν ζωντανά κόντρα στις αντιξοότητες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε αναφορά στο ιστορικό της ανέγερσης του Αθλητικού Μουσείου «Νενικήκαμεν» και τιμήθηκαν οι πρωτεργάτες του Μουσείου Κάλλη Χατζηιωσήφ, Κώστας Χαμπιαούρης, Κώστας Παπακώστας, Νίκος Παπάς και Αγγελική Ριαλά.

 

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Διαβαστε ακομη