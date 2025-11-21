ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη Σικελία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL η Νατάσα Λάππα

Στο Παλέρμο της Σικελίας βρίσκεται από το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, η Νατάσα Λάππα ενόψει της συμμετοχής της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου στο προάστιο Sferracavallο.

Για την Νατάσα Λάππα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έρχεται μετά από μια περίοδο μικρής αποχής, εξαιτίας της χειρουργική επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, για αποκατάσταση κατάγματος στο πέλμα του δεξιού ποδιού.

«Αν και δεν έχω προετοιμαστεί όπως θα ήθελα, εντούτοις, είναι σημαντικό για εμένα που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό τον αγώνα, μετά τον τραυματισμό. Θα δω σε ποια κατάσταση βρίσκομαι και θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» δηλώνει η δις Olympian ενόψει του δεύτερου σημαντικού αγώνα του 2025.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε πετύχει στο Άαρχους της Δανίας το καλύτερο πλασάρισμα της καριέρας της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, παίρνοντας τη 35η θέση, που είναι και η καλύτερη επίδοση αθλητή/τριάς από την Κύπρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της νεοσύστατης κατηγορίας του IQFOIL.

Η δράση στη Σικελία θα αρχίσει από τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει για περίοδο έξι ημερών. Με βάση τη λίστα συμμετοχών, στην κατηγορία των γυναικών, θα λάβουν μέρος 55 αθλήτριες.

Πέρσι η καλύτερη θέση σε Πανευρωπαϊκό

Για την Νατάσα Λάππα η συμμετοχή στη Σικελία θα είναι η πέμπτη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL, έχοντας να επιδείξει το καλύτερο της πλασάρισμα την περσινή χρονιά όταν κατέλαβε την 21η θέση στο Κάλιαρι της Ιταλίας. Από εκεί και πέρα, το 2023 στην Πάτρα της Ελλάδας κατετάγη 52η, ενώ στις διοργανώσεις του 2022 και του 2021 πήρε την 75η και 64η θέση αντίστοιχα.-

