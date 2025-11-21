Πρόκριση και στο Ξίφος Μονομαχίας (Epée) για τον Τοφαλίδη

Μέσω του διεθνούς τουρνουά Ξίφους Μονομαχίας (Epée) που έγινε τον Οκτώβριο στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης προκρίθηκε για το Παγκόσμιο και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026 και για το Ξίφος Μονομαχίας, πέρα από το Ξίφος Ασκήσεως (Foil), που είναι το βασικό του αγώνισμα.

Στην Ιρλανδία ο Τοφαλίδης κατάφερε να μπει στο κυρίως ταμπλό, με 3 νίκες και 3 ήττες στο προκριματικό Όμιλο, καταφέρνοντας να πετύχει το μεγάλο του στόχο που ήταν η πρόκριση στο Epée για τα μεγάλα ραντεβού του 2026.

Τα Μεγάλα ραντεβού του 2026

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026 θα διεξαχθεί 16-21 Ιουνίου στο Ταλίν, της Εσθονίας. Θα ακολουθήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 21-30 Ιουλίου στο Χονγκ Κονγκ. Αμέσως μετά ο Τοφαλίδης θα πάει στη Νιγηρία, για να συμμετάσχει στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Ξιφασκίας – καθώς η Ξιφασκία δεν είναι στο επίσημο πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών διοργανώνονται το ίδιο διάστημα Αγώνες Ξιφασκίας με τη συμμετοχή των χωρών της Κοινοπολιτείας. Στη συνέχεια θα βρεθεί στο Ταράντο της Ιταλίας, για τους Μεσογειακούς Αγώνες, 21 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.

Φιλοδοξία για τον 33χρονο ξιφομάχο είναι όπως σε όλες τις διοργανώσεις εκπροσωπήσει την Κύπρο τόσο στο Foil όσο και στο Epee αυξάνοντας τις πιθανότητες διάκρισης, ιδιαιτέρως στους Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την ΟΠΑΠ Κύπρου, το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).