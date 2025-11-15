Τους... αντάμειψε γενναιόδωρα ο Ιδιάκεθ

Άδεια μιας εβδομάδας πήραν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, προκειμένου να πάρουν ανάσες και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα, το αγωνιστικό πρόγραμμα για τους κιτρινοπράσινους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο κι επίμονο, με συνεχόμενα παιχνίδια για το κυπριακό πρωτάθλημα και για την Ευρώπη, ενώ υπήρχε και ο αγώνας για το Super Cup. Γι’ αυτό και ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αντάμειψε τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Δευτέρα (17/11). Στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων η ομάδα θα «γεμίσει» με την επιστροφή των παικτών που ήταν τραυματίες το προηγούμενο διάστημα. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές που θεωρούνται ιδιαίτερα επιδραστικοί στο παιχνίδι της ΑΕΚ.

Ο λόγος για τους Ρόντεν, Καμπρέρα, Γκαρσία, Εκπολό και Σαμπορίτ, οι οποίοι αναμένεται (εκτός απροόπτου) να τεθούν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τους αγώνες που έπονται. Η ΑΕΚ έχει να δώσει τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, Ακρίτα Χλώρακας και Εθνικό Άχνας πριν από την έναρξη του β΄ γύρου, καθώς και δύο εκτός έδρας αγώνες για τη League Phase του Conference League, με Ριέκα Κροατίας και Χάκεν Σουηδίας. Τα αποτελέσματα αυτών των αναμετρήσεων θα καθορίσουν, έως έναν βαθμό, τους στόχους της ομάδας στο πρωτάθλημα, αλλά και τις βλέψεις της στο Conference League.

Ως εκ τούτου, η τεχνική ηγεσία θα χρειαστεί να έχει στη διάθεσή της ένα «γεμάτο» οπλοστάσιο, έτσι ώστε να έχει πολλές αξιόπιστες επιλογές για να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Οι επικείμενες επιστροφές παικτών, που το προηγούμενο διάστημα ήταν απόντες, αναμένεται να λύσουν τα χέρια του 53χρονου Ισπανού τεχνικού. Θυμίζουμε, ότι στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό θα απουσιάσει ο Ρομπέρζ, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία του. Όσον αφορά τον Μιλίτσεβιτς, ο οποίος επίσης συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών, θα λείψει από το μεθεπόμενο (επίσης εκτός έδρας) παιχνίδι με τον Ακρίτα Χλώρακας. Αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ στα τρία επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος είναι το 3Χ3, ώστε να πλησιάσει κι άλλο την κορυφή της βαθμολογίας και να πάει με άλλον αέρα στο εντός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια με την έναρξη του δευτέρου γύρου.