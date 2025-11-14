Όλα έτοιμα για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Πλησιάζει η ώρα για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, με λιγότερες από 48 ώρες ν’ απομένουν για την έναρξη του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος της Λάρνακας. Η εκκίνηση θα δοθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, στην παραλία των Φοινικούδων. Ο Μαραθώνιος Λάρνακας συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε προέλευσης κάτω από το πνεύμα της συμμετοχής, της προσπάθειας και της ενότητας.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ προσέλευσης, με περισσότερους από 13.000 δρομείς από 85 χώρες, οι 3.000 εκ των οποίων από το εξωτερικό, ενώ καταγράφεται και παγκύπριο ρεκόρ συμμετοχών στην κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου, με πάνω από 1.000 μαραθωνοδρόμους.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει την τιμή να φιλοξενεί φέτος τη Γεωργία Καλτσή, αθλήτρια της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο ΠΑΣΚΑ και life coach instructor, η οποία θα συμμετάσχει στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Η Γεωργία, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε πριν από δέκα χρόνια, επαναπροσδιόρισε τη ζωή της μέσα από τον αθλητισμό και τη δράση, εκπροσωπώντας τη δύναμη της θέλησης.

Πρόγραμμα εκκινήσεων – Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

· 07:00 – Μαραθώνιος Δρόμος

· 07:15 – Ημιμαραθώνιος Δρόμος

· 10:00 – Αγώνας 10km

· 11:10 – Ατομικός αγώνας 5km

· 11:30 – Εταιρικός αγώνας 5km

· 12:20 – McDonald's Παιδικός Δρόμος 1km (4-6 ετών)

· 12:40 – McDonald's Παιδικός Δρόμος 1km (7-9 ετών)

· 13:00 – McDonald's Παιδικός Δρόμος 1km (10-13 ετών)

· 13:00 – McDonald's Παιδικός Δρόμος 1km (14-17 ετών)

· 13:00 – Fun Race 1km για ενήλικες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί από τις 06:00 μέχρι και τις 13:00.

· Η λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη λεωφόρο Μακαρίου III.

· Η λεωφόρος Μακαρίου και Αμμόχωστου μέχρι τη Β3 (δρόμος Δεκέλειας) και πριν τον κυκλικό κόμβο του Larnaka Beach House.

· Η κάθετη οδός στο ύψος του κυκλικού κόμβου Λιβαδιών, Ανδρέα Στυλιανού.

· Η οδός Ζήνωνος Κιτιέως, η οδός Ζήνωνος Πιερίδη, η οδός Αρμένικης εκκλησίας, η οδός Ερμού, η οδός Νικολάου Ρώσου, η οδός Μεχμέτ Αλί μέχρι την συμβολή της με την Ούμ Χαράμ, η οδός Ούμ Χαράμ μέχρι την συμβολή της με την οδό Πόντου.

· Η οδός Πιαλέ Πασά (λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου).

· Η μια κατεύθυνση της λεωφόρου Αρτέμιδος από τα φώτα τροχαίας της Πιαλέ Πασά μέχρι το αεροδρόμιο (θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση με την βοήθεια της αστυνομίας και το ένα ρεύμα της Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τα τροχοφόρα).

· Ο δρόμος από τη λεωφόρο Αρτέμιδος μέχρι το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ.

· Η οδός Τιμίου Προδρόμου στην Δρομολαξιά από την συμβολή της με την υπόγεια γέφυρα μέχρι την Λεωφ. Αρτέμιδος.

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης

· Avis/Budget Parking, Λάρνακα

· Invizio Car Park, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Μποζντάγ 1, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Αφροδίτης 7, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Κοσμά Λυσιώτη, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Φοινικούδες, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Θερμοπυλών, Λάρνακα

· Placota Court, Στασίνου 20-Shop 1, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Αγίου Λαζάρου 40-44, Λάρνακα

· Χώρος στάθμευσης Λόρδου Βύρωνα, Λάρνακα

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.larnakamarathon.com/