Στο Νο70 της Παγκόσμιας Κατάταξης ανέβηκε ο Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης



Τα καλά αποτελέσματα του περασμένου μήνα έφεραν άνοδο για τον Κύπριο τζουντόκα

Στην 70η θέση της παγκόσμιας κατάταξη αναρριχήθηκε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Panamerican Open και την 5η θέση στο Australian Open, τον περασμένο μήνα.

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, κατάφερε με το πείσμα του και την σκληρή δουλειά, να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Panamerican Open στη Λίμα του Περού και την 5η θέση στο Australian Open, στο Gold Coast. Ο κύπριος Τζουντόκα απέκτησε αρκετή εμπειρία μετά από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν και σε δυο διαφορετικές ηπείρους. Αυτές οι επιτυχίες έφεραν τον Χριστοδουλίδη στην 70η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης ανδρών στα -66 κιλά, κατηγορία στην οποία μεταπήδησε φέτος.

Με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028», ο 20χρονος Τζουντόκα προετοιμάζεται αυτό το διάστημα στην Ιαπωνία μαζί με την Εθνική Ομάδα, ενόψει του Tokyo Grand Prix 2025, στις 6 Δεκεμβρίου. Στη «Μέκκα του Τζούντο» μετέβη απευθείας από το Australian Open.

Ο Πέτρος σε δηλώσεις του αναφέρει: «Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη στήριξη των χορηγών μου, της ΟΠΑΠ Κύπρου και Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, αλλά και τη συνεχή παρουσία της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ και της ΚΟΕ στο πλευρό μου, όπως και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη. Ευχαριστώ όλους όσους πιστεύουν σε εμένα. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τους δικαιώσω».

Σημειώνεται ότι φέτος ο Πέτρος Χριστοδουλίδης κατέλαβε την 5η θέση στην Πανεπιστημιάδα, όπου έφτασε στα ημιτελικά.

