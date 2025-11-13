Ανακοίνωσε τον Μαντσίνι η Αλ Σαντ

Επίσημα ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο προπονητής της Αλ Σαντ.

Η ομάδα από το Κατάρ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ιταλό προπονητή ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο Μαντσίνι, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι, όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο Νικολό Σκίρα θα έχει απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει προοπτική και για ανανέωση της συνεργασίας με τον ετήσιο μισθό του να ανέρχεται στα 8 εκατ.

sport-fm.gr