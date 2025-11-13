ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Μέσι: «Θα προτιμούσα να κερδίσω άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά μια Χρυσή Μπάλα»

Από ανάκριση πέρασε ο Λιονέλ Μέσι και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έκαναν.

Ο Λιονέλ Μέσι... ανακρίθηκε. Ο GOAT σε QnA απάντησε σε κάποια ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, ο Αργεντινός ανέφερε πως θα προτιμούσε να κατακτήσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά ακόμη μια Χρυσή Μπάλα.

Επιπλέον, σημείωσε πως προτιμάει τον καιρό της Βαρκελώνης παρά του Μαϊάμι και απάντησε σε διάφορες άλλες ερωτήσεις που του έκαναν.

Άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή άλλη μια Χρυσή Μπάλα;

«Άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο».

Να παίξω στον καιρό του Μαϊάμι ή της Βαρκελώνης;

«Της Βαρκελώνης».

Να πετύχω χατ-τρικ και να χάσω ή να σκοράρω το νικητήριο γκολ

«Να σκοράρω το νικητήριο γκολ».

Να γίνω προπονητής ή να έχω ομάδα;

«Να έχω ομάδα».

Να σε τιμωρήσουν ή να σκοράρεις αυτογκόλ;

«Να σε τιμωρήσουν».

Να σκοράρω γκολ στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή γκολ από το κέντρο;

«Ένα γκολ στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Να παίξω ως αμυντικός ή τερματοφύλακας;

«Να παίξω ως αμυντικός».

Σχηματισμός 4-4-2 ή 4-3-3;

«4-3-3».

