Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

Βασικοί και αναντικατάστατοι έως τώρα είναι οι Κώστας Σταφυλίδης και Φρανζ Μπρόρσον. Ωστόσο, σε αυτή την κατηγορία μπορεί κάλλιστα να μπει και ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος έχασε μόλις εννιά λεπτά (έγινε αλλαγή λόγω ίωσης) αγωνιζόμενος και στα δέκα ματς, όπως και ο Ντάλσιο που μέτρησε 849 λεπτά.

Σε όλα τα ματς, ερχόμενοι μόλις μία φορά από τον πάγκο, έπαιξαν επίσης οι Νανού (854 λεπτά), Μαξ Μάγιερ (816 λεπτά), Πιέρος Σωτηρίου (746) και Κόρμπου (722). Ουσιαστικά κάποιος μπορεί να πει πως είναι για την ώρα οι «αγαπημένοι» του Πάμπλο Γκαρσία. Σε αγωνιστικά λεπτά τους ακολουθεί ο τερματοφύλακας Περέιρα (639), που σύντομα αναμένεται να κερδίσει... θέσεις αφού πλέον έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια.

Όσον αφορά τώρα τους σκόρερ, ο Δημήτρης Διαμαντάκος με το γκολ επί της Ομόνοιας έγινε ο 10ος που βρήκε δίχτυα. Εφτά γκολ μετρά ο Πιέρος Σωτηρίου, τέσσερα ο Κόρμπου, από δύο οι Ντράζιτς, Μαϊόλι, Λαΐφης και Μέουρερ και από ένα οι Ρόσα, Τομάς και Ντάλσιο.