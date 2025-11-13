ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

Ο Πάμπλο Γκαρσία χρησιμοποίησε έως τώρα 22 παίκτες, με τον νεαρό Κωνσταντίνο Γιαννακού να γίνεται στην 8η αγωνιστική ο 22ος που κλήθηκε να μπει στο γήπεδο.

Βασικοί και αναντικατάστατοι έως τώρα είναι οι Κώστας Σταφυλίδης και Φρανζ Μπρόρσον. Ωστόσο, σε αυτή την κατηγορία μπορεί κάλλιστα να μπει και ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος έχασε μόλις εννιά λεπτά (έγινε αλλαγή λόγω ίωσης) αγωνιζόμενος και στα δέκα ματς, όπως και ο Ντάλσιο που μέτρησε 849 λεπτά.

Σε όλα τα ματς, ερχόμενοι μόλις μία φορά από τον πάγκο, έπαιξαν επίσης οι Νανού (854 λεπτά), Μαξ Μάγιερ (816 λεπτά), Πιέρος Σωτηρίου (746) και Κόρμπου (722). Ουσιαστικά κάποιος μπορεί να πει πως είναι για την ώρα οι «αγαπημένοι» του Πάμπλο Γκαρσία. Σε αγωνιστικά λεπτά τους ακολουθεί ο τερματοφύλακας Περέιρα (639), που σύντομα αναμένεται να κερδίσει... θέσεις αφού πλέον έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια.

Όσον αφορά τώρα τους σκόρερ, ο Δημήτρης Διαμαντάκος με το γκολ επί της Ομόνοιας έγινε ο 10ος που βρήκε δίχτυα. Εφτά γκολ μετρά ο Πιέρος Σωτηρίου, τέσσερα ο Κόρμπου, από δύο οι Ντράζιτς, Μαϊόλι, Λαΐφης και Μέουρερ και από ένα οι Ρόσα, Τομάς και Ντάλσιο.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέσι: «Θα προτιμούσα να κερδίσω άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά μια Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ημέρας στο Πάφος F.C. - Ακρίτας (13η αγωνιστική)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οριστικό: Πασκουάλ... η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει Fan Day ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ούτε ο ίδιος ο Ιραόλα δεν το φανταζόταν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μέχρι την 16η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις για Αντερέγκεν»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Νέα ευρήματα: Οι προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας στο νεανικό ποδόσφαιρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στις 24 Νοεμβρίου η κλήρωση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε EuroLeague και προκριματικά Μουντιάλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tα 20 διαφορετικά σκορ και το «αγαπημένο» 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Déjà vu για Νικόλα με ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θύελλα στην Premier League: Αντιδράσεις για το προτεινόμενο salary cap

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη