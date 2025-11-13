Ετοιμάζει Fan Day ο ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από τους γαλαζοκιτρίνους:
Το προπονητικό κέντρο «Ta Meri Finance Αρχάγγελος» ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τον κόσμο της ομάδας, σε ένα 4ωρο (11:00-15:00) γεμάτο με γαλαζοκίτρινα χρώματα. Δραστηριότητες, φαγητό, αυτόγραφα, μεγάλες προσφορές χορηγών. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, την συμπλήρωση των 99 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ και την έναρξη για την αντίστροφη μέτρηση ενός Αιώνα Ζωής, του μεγαλύτερου Αθλητικού Συλλόγου της χώρας. Το APOEL Fan Day, έρχεται στις 30/11. Η μέρα όπου κόσμος και ομάδα, γίνονται ΕΝΑ!