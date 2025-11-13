Ούτε ο ίδιος ο Ιραόλα δεν το φανταζόταν...

Όταν έφευγε από την ΑΕΚ Λάρνακας τον Iανουάριο του 2019, έχοντας κοουτσάρει σε 29 αγώνες, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, ούτε και ο ίδιος, πως τον Νοέμβριο του 2025 θα ήταν στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η διοίκηση Άντρου Καραπατάκη ήταν η πρώτη που τον εμπιστεύτηκε και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Κύπρο.

Τώρα διαπρέπει στην Μπόρνμουθ, όντας προπονητής της για 2,5 χρόνια.

Αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως το καλοκαίρι πιθανόν να αποχωρήσει ο Πεπ Γκουαρντιόλα και ο Ισπανός τεχνικός είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους.

Όταν είσαι καλός αλλά κυρίως δουλευταράς, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες...

