Οριστικό: Πασκουάλ... η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα

Οριστική θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του άλλοτε τεχνικού του Παναθηναϊκού στο "Παλάου Μπλαουγκράνα". Μετά το διαζύγιο των Καταλανών με τον Χουάν Πεναρόγια, ο Πασκουάλ προέβαλε ως ο Νο1 υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει, ωστόσο η υπόθεσή του είχε δυσκολίες που αφορούσαν στο οικονομικό κομμάτι.

Αυτές φαίνεται ότι τελικά ξεπεράστηκαν και όπως αναφέρει η "Mundo Deportivo", οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια το πρωί της Πέμπτης, με τον 53χρονο προπονητή να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Πασκουάλ είχε οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση της δεύτερης -και τελευταίας έως σήμερα- Ευρωλίγκα της ιστορίας της το 2010.

Ο έμπειρος τεχνικός θα αναλάβει τους "μπλαουγκράνα" από την προσεχή Δευτέρα, αφού ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και πέσουν οι υπογραφές. Γι' αυτό τον λόγο ο Όσκαρ Ορεγιάνα θα κοουτσάρει την ομάδα τόσο στο αυριανό (14/11) ματς με την Βίρτους για την Euroleague όσο και στο κυριακάτικο με την Μπασκόνια για τη Liga Endesa, αμφότερα εντός έδρας.

