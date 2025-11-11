ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»
Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε τον Γιάννη Αβραμίδη.
Ο Γιάννης Αβραμίδης, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατά τη διάρκεια προπόνησης στο άλμα επί κοντώ, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Έκτοτε ξεκίνησε ένας καθημερινός αγώνας: πολλαπλά χειρουργεία στο κεφάλι, ένας χρόνος αποκατάστασης στη Γερμανία και αδιάκοπη προσπάθεια.
Μπορεί το ατύχημα να επηρέασε την κίνηση και το κέντρο λόγου του Γιάννη, όμως το χαμόγελο και η δύναμή του… τα λένε όλα!
Δείτε παρακάτω στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: