Η Μπρνο πήρε το πάνω χέρι – η Ομόνοια καλείται σε ανατροπή στη Λευκωσία

Η Ομόνοια δεν κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό του CEV Challenge Cup Ανδρών, καθώς ηττήθηκε στην Τσεχία από την Volejbal Μπρνο με 3-1 σετ (25-12, 21-25, 25-14, 25-15).

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους στα περισσότερα σετ και έφτασαν στη νίκη. Η ήττα αυτή κάνει δύσκολο το έργο της Ομόνοιας για τον επαναληπτικό στις 18 Νοεμβρίου στην Κύπρο, καθώς θα χρειαστεί να να παρουασιαστεί βελτιωμένη για να ανατρέψει το σκορ.