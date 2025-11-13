ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη φυλακή ο γιος πρώην προπονητή του Ερμή Αραδίπου: Νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στη φυλακή ο γιος πρώην προπονητή του Ερμή Αραδίπου: Νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών!

Συνελήφθη ο Στέφαν Μιλογιέβιτς, νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών, γιος του πρώην παίκτη της Μαγιόρκα και προπονητή του Ερμή Αραδίππου, Γκόραν Μιλογιέβιτς!

Ο Στέφαν Μιλογιέβιτς, γιος του πρώην Σέρβου διεθνή ποδοσφαιριστή Γκόραν Μιλογιέβιτς, συνελήφθη από τις ισπανικές αρχές ως φερόμενος αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες. Η επιχείρηση της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής διήρκεσε δύο χρόνια και αποκάλυψε ένα δίκτυο με εσωτερικούς πληροφοριοδότες στην αστυνομία, συστήματα παρακολούθησης και διασυνδέσεις με τη μαφία. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα και κατασχέθηκαν 687 κιλά κοκαΐνης και 2.500 κιλά χασίς.

Ο Μιλογιέβιτς, που είχε ήδη καταδικαστεί το 2020 σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς να εκτίσει την ποινή του, ήταν πρόεδρος και ιδρυτής της μοτοσικλετιστικής συμμορίας United Tribuns Espana, η οποία χαρακτηρίζεται ως νεοναζιστική. Η συμμορία φέρεται να είχε τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα, παράνομα πάρτι και οίκους ανοχής στη Μαγιόρκα, ενώ εμπλεκόταν και σε βίαιες ενέργειες και «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών».

Ο ίδιος, πρώην επαγγελματίας μαχητής MMA, είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι «για να μπεις στους United Tribuns δεν χρειάζεται να σκοτώσεις επτά άτομα. Αυτά είναι παραμύθια για να φοβίζουν τον κόσμο». Ωστόσο, οι αρχές τον θεωρούν τον «μεγαλύτερο ναρκοβαρόνο» των Βαλεαρίδων. Σε συνομιλία του με σύνδεσμο της αλβανικής μαφίας, που καταγράφηκε από την αστυνομία τον Ιούλιο του 2025, ο Μιλογιέβιτς φέρεται να είπε: «Αυτό είναι η Champions League. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πιο ψηλά. Είναι η κορυφή».

Ο πατέρας του, Γκόραν Μιλογιέβιτς, είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μπρεστ, Μαγιόρκα, Θέλτα και Βιγιαρεάλ, σημειώνοντας 28 γκολ σε 70 αγώνες με τη Μαγιόρκα. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, εργάστηκε ως προπονητής σε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ερμής Αραδίππου στην Κύπρο.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΡΜΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δικαίωση του Ελ Γκαζί που διώχθηκε από την Μάιντς λόγω Παλαιστίνης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η λίστα πρέπει να μεγαλώσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντίνος Λευκαρίτης Τζούνιορ εκλέχθηκε στην Επιτροπή Αθλητών της EOC

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Mία τριάδα αγώνων που η Ένωση θα καθορίσει το μέλλον της...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Σάκα απορρίπτει τις πρώιμες συζητήσεις για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Μαντσίνι η Αλ Σαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει άμεσα ο Κορόνα - Έπιασε δουλειά ο Ζέκα

Ελλάδα

|

Category image

Στη φυλακή ο γιος πρώην προπονητή του Ερμή Αραδίπου: Νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών!

ΕΡΜΗΣ

|

Category image

Μέσι: «Θα προτιμούσα να κερδίσω άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά μια Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι 4+4 «αγαπημένοι» του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ημέρας στο Πάφος F.C. - Ακρίτας (13η αγωνιστική)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οριστικό: Πασκουάλ... η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει Fan Day ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ούτε ο ίδιος ο Ιραόλα δεν το φανταζόταν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη