Στη φυλακή ο γιος πρώην προπονητή του Ερμή Αραδίπου: Νεοναζί και βαρόνος ναρκωτικών!

Ο Στέφαν Μιλογιέβιτς, γιος του πρώην Σέρβου διεθνή ποδοσφαιριστή Γκόραν Μιλογιέβιτς, συνελήφθη από τις ισπανικές αρχές ως φερόμενος αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες. Η επιχείρηση της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής διήρκεσε δύο χρόνια και αποκάλυψε ένα δίκτυο με εσωτερικούς πληροφοριοδότες στην αστυνομία, συστήματα παρακολούθησης και διασυνδέσεις με τη μαφία. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα και κατασχέθηκαν 687 κιλά κοκαΐνης και 2.500 κιλά χασίς.

Ο Μιλογιέβιτς, που είχε ήδη καταδικαστεί το 2020 σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς να εκτίσει την ποινή του, ήταν πρόεδρος και ιδρυτής της μοτοσικλετιστικής συμμορίας United Tribuns Espana, η οποία χαρακτηρίζεται ως νεοναζιστική. Η συμμορία φέρεται να είχε τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα, παράνομα πάρτι και οίκους ανοχής στη Μαγιόρκα, ενώ εμπλεκόταν και σε βίαιες ενέργειες και «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών».

Ο ίδιος, πρώην επαγγελματίας μαχητής MMA, είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι «για να μπεις στους United Tribuns δεν χρειάζεται να σκοτώσεις επτά άτομα. Αυτά είναι παραμύθια για να φοβίζουν τον κόσμο». Ωστόσο, οι αρχές τον θεωρούν τον «μεγαλύτερο ναρκοβαρόνο» των Βαλεαρίδων. Σε συνομιλία του με σύνδεσμο της αλβανικής μαφίας, που καταγράφηκε από την αστυνομία τον Ιούλιο του 2025, ο Μιλογιέβιτς φέρεται να είπε: «Αυτό είναι η Champions League. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πιο ψηλά. Είναι η κορυφή».

Ο πατέρας του, Γκόραν Μιλογιέβιτς, είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μπρεστ, Μαγιόρκα, Θέλτα και Βιγιαρεάλ, σημειώνοντας 28 γκολ σε 70 αγώνες με τη Μαγιόρκα. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, εργάστηκε ως προπονητής σε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ερμής Αραδίππου στην Κύπρο.

