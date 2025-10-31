Ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης θα επιχειρήσει να καταρρίψει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Κολύμβησης στην Κύπρο

Ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης επιχειρεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα. Ο Έλληνας πρωταθλητής και παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης επιχειρεί την κατάρριψη του Παγκόσμιου Ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, σε μία μοναδική αθλητική προσπάθεια αντοχής, δύναμης και έμπνευσης.

Η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, από το λιμανάκι της Πάφου, ενώ ο τερματισμός αναμένεται την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, στη μαρίνα Αγίας Νάπας.

Το εγχείρημα πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ) και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου “Ένα Όνειρο Μια Ευχή” για τα παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.