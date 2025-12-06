ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ για την Κάλια Αντωνίου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ για την Κάλια Αντωνίου!

Η καλύτερη θέση στην καριέρα της σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25μ.

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ, ήταν ο απολογισμός της σημερινής παρουσίας της Κάλιας Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25μ. που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Στα 50μ. ελεύθερο η Κάλια με χρόνο 23.99 κατατάγηκε 10η βελτιώνοντας το ρεκόρ που είχε πετύχει το πρωί στον προκριματικό με 24.18. Στη 10η θέση και στα 50μ. ύπτιο με χρόνο 26.86, βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό του δευτερολέπτου το ρεκόρ που κατείχε η ίδια με 26.87 από τις 12/12/2024.

Η 10η θέση είναι η καλύτερη παρουσία της Κάλιας σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25μ. Το 2023 είχε πάρει την 11η θέση στα 50μ. ύπτιο.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νίκησαν τα φαβορί και το... βλέμμα στα ντέρμπι της Κυριακής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

0-0 ημίχρονο, 3-3 στο 90+7΄ και τέζα ξανά η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό σε ματς με οκτώ γκολ η Μπαρτσελόνα και +4 από Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διέλυσε την Άιντραχτ με εξάρα η Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ για την Κάλια Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με καφέδες και ενεργειακά ποτά: Οι ώρες όλων των αγώνων των ομίλων του Μουντιάλ 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παράσταση... κορυφής για την «τετράσφαιρη» Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Για εμάς ήταν πολύ αναγκαία νίκη»

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα του ΑΕΚ - Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο... πάγκος φρόντισε να μην σκοντάψει η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σαλάχ... συνηθίζει τον πάγκο - Τον άφησε εκτός ο Σλοτ γι' ακόμα ένα ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωδέκατος… ο ασίστ-μαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη