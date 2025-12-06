Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ για την Κάλια Αντωνίου!

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ, ήταν ο απολογισμός της σημερινής παρουσίας της Κάλιας Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25μ. που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Στα 50μ. ελεύθερο η Κάλια με χρόνο 23.99 κατατάγηκε 10η βελτιώνοντας το ρεκόρ που είχε πετύχει το πρωί στον προκριματικό με 24.18. Στη 10η θέση και στα 50μ. ύπτιο με χρόνο 26.86, βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό του δευτερολέπτου το ρεκόρ που κατείχε η ίδια με 26.87 από τις 12/12/2024.

Η 10η θέση είναι η καλύτερη παρουσία της Κάλιας σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25μ. Το 2023 είχε πάρει την 11η θέση στα 50μ. ύπτιο.