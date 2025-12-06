35η Σύνοδος ΕΟΑΚ – «Οδεύοντας προς το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στην ειδικά διαμορφωμένη και κατάμεστη αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου, η 35η Σύνοδος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ), αφιερωμένη στο θέμα «Οδεύοντας προς το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε στη στρατηγική σημασία των νέων τεχνολογιών για το μέλλον του Ολυμπισμού και του διεθνούς αθλητισμού.

Η τελετή άνοιξε με την απόδοση του Ολυμπιακού Ύμνου από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος και συμβολισμό στην έναρξη των εργασιών.

Την επίσημη κήρυξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γιώτης Ιωαννίδης, (εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της ΚΟΕ και Πρόεδρο της ΕΟΑΚ Γεώργιο Χρυσοστόμου) ο οποίος ανέφερε:

«Η Ετήσια Σύνοδος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου είναι ένας θεσμός που, χρόνο με το χρόνο συνεχίζει να τροφοδοτεί το πνεύμα του Ολυμπισμού, να μεταδίδει ιδέες και αξίες και να διαμορφώνει τους αυριανούς πρεσβευτές του αθλητισμού. Η 35η Σύνοδος αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στις γενιές και στο χρόνο, μια απόδειξη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμούς που μέχρι πριν μερικά χρόνια φάνταζαν αδιανόητοι».

Τη Σύνοδο τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και Μέλος της ΔΟΕ, κ. Σπύρος Καπράλος, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Μάριος Παναγίδης, καθώς και ο Πρεσβευτής Fair Play, κ. Άντρος Καραπατάκης, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμούς.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, συνεχάρη την ΕΟΑΚ για την επιλογή του θέματος, τονίζοντας:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην επικείμενη Προεδρία της Κύπρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να προσεγγιστεί και κάτω από τη νομοθετική του διάσταση αφού ακόμη δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στην Κύπρο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι τέτοιες πρωτοβουλίες τις χρειαζόμαστε επενδύοντας στο μέλλον».

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης επιβάλλει θεσμική ετοιμότητα και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την υπεύθυνη αξιοποίησή της.

Ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ, κ. Σπύρος Καπράλος, σημείωσε ότι η ΕΟΑΚ «υπηρετεί με συνέπεια τις Ολυμπιακές αξίες και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του Ολυμπιακού κινήματος στην Κύπρο. Το θέμα που έχει επιλεγεί δεν είναι μόνο επίκαιρο αλλά και στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του αθλητισμού». Τόνισε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον σύγχρονο αθλητισμό.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Μάριος Παναγίδης, αναφέρθηκε στη δυναμική που δημιουργεί η τεχνολογία στον αθλητισμό, σημειώνοντας: «Σε μια εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ρυθμό ο αθλητισμός δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους αθλητές, τους προπονητές, τους επιστήμονες και φυσικά τους φιλάθλους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αρχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στον αθλητισμό, βελτιώνοντας την απόδοση των αθλητών, την ανάλυση των αγώνων και την εμπειρία των φιλάθλων». Ο κ. Παναγίδης τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με τρόπο που θα ενισχύει τον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο Πρεσβευτής Fair Play, κ. Άντρος Καραπατάκης, υπογράμμισε ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι αξίες του αθλητισμού πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες: «Καθώς προχωρούμε σε αυτή τη μετάβαση πρέπει να επιβεβαιώσουμε μια θεμελιώδη αρχή. Η τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί τις αξίες του αθλητισμού και όχι να τις καθορίζει. Θα πρέπει να αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, και όχι πηγή νέων ανισοτήτων».

Τον συντονισμό είχε ο Κοσμήτορας της ΕΟΑΚ, κ. Μάρκος Κληρίδης, ενώ την παρουσίαση επιμελήθηκαν τα μέλη της Ακαδημίας, κ. Μαριάννα Μεγαλέμου και κ. Χριστιάνα Μαρμαρά.

Κεντρικές Εισηγήσεις της Συνόδου

1. Κωνσταντίνος Καττιρτζής – Director, Microsoft Europe South MCC

Τίτλος : Πέρα από τη γραμμή τερματισμού: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο κ. Καττιρτζής ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ψηφιακά Δίδυμα ενισχύουν την απόδοση, την προετοιμασία και την ανθεκτικότητα των αθλητών, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία, την ισότητα και τη βιωσιμότητα στον Ολυμπιακό αθλητισμό. Με βάση την πολυετή του εμπειρία στη Microsoft, παρουσίασε τις σύγχρονες εφαρμογές που εναρμονίζουν την τεχνολογία με το Ολυμπιακό ιδεώδες.

2. Σωτήρης Σαλαμούρης – CTO, Olympic Broadcasting Services

Τίτλος: Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τηλεοπτική κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο κ. Σαλαμούρης παρουσίασε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις της OBS, εστιάζοντας στην αυτοματοποίηση της παραγωγής, την ανάλυση εικόνας μέσω ΤΝ και τη δημιουργία προηγμένων πολυμεσικών υπηρεσιών. Με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό των τεχνικών υποδομών των Ολυμπιακών Αγώνων, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η ΤΝ αναβαθμίζει την παγκόσμια τηλεοπτική εμπειρία.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από τους συνέδρους, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον σύγχρονο αθλητισμό. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η ΕΟΑΚ εκφράζουν τις θερμές της ευχαριστίες προς την Cablenet (Communication Partner) για τη ζωντανή μετάδοση της Συνόδου. Θερμές ευχαριστίες επίσης απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και στα ΜΜΕ που κάλυψαν την εκδήλωση.

Εξέχουσες προσωπικότητες έδωσαν το παρών

Στη σύνοδο παρέστησαν ο Ταμίας της ΚΟΕ Γιάννος Φωτίου, τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου Κώστας Κωνσταντίνου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Γιώργος Παπαγεωργίου και Γιώργος Γεωργίου, το Επίτιμο Μέλος Φοίβος Χρίστου, Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και προσωπικό αθλητικών ομοσπονδιών, και Μέλη της ΕΟΑΚ.

Έδωσαν επίσης το παρών οι Κωνσταντίνος Σούλιος (Σύμβουλος Α΄ Πρεσβείας Ελλάδας), Αλεξάνδρα Γρίσπου (εκπρόσωπος ΔΟΕ), Πόλυς Κουρουσίδης (Πρόεδρος Εκτιμητών Ακινήτων) Ιωάννης Δημητρίου (Αστυνόμος Β, εκπρόσωπος Αρχηγού Αστυνομίας), Παναγιώτης Τρισόκκας (Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων), Γιώργος Χρυσοστόμου (πρώην Πρεσβευτής Fail Rplay), Ηρόδοτος Μιλτιάδους (Πρόεδρος ΕΑΚ) και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους (πρώην Δήμαρχος Στροβόλου).

Από τη χορηγική οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής παρέστησαν οι Γιώργος Σκλάβος (Head of Corporate Communications and Branding Eurobank), Γιώργος Χριστοδουλίδης (Head of HR Eurobank), Ανδρέας Δερμοσονιάδης (Διευθύνων Σύμβουλος NewCyTech /Logicom), Έλενα Περικλέους Κληρίδη (Bid Manager NewCyTech /Logicom), Ευαγγελία Χαραλαμπίδου (Deputy Managing Director NewCyTech /Logicom), Ανδρέας Τταφούνας (Γενικός Διευθυντής Allianz), Σωτηρούλα Σωτηρίου (Διεύθυνση Εταιρικής Εικόνας CHARALAMBIDES CHRISTIS), Ανδρέας Παρασκευάς (Senior Sports & Press Officer – Cablenet), Αναστάσιος Καλογιάννης (Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Βιοιατρικής Κύπρου), και Ηρακλής Κριτσέλης (Marketing & Sales Bioiatriki).

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί τους στρατηγικούς συνεργάτες LOGICOM και EUROBANK (Platinum Partners), καθώς και την PETROLINA (Gold Partner), για την πολύτιμη και διαχρονική στήριξή τους