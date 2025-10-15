Δεκάδες άτομα κολύμπησαν από το σκοτάδι στο φως στο 3ο Blackened Goggles Challenge

Ισχυρά μηνύματα Ισότητας, Αποδοχής και ουσιαστικής συμπερίληψης έστειλαν δεκάδες κολυμβητές όλων των ηλικιών, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόκληση της Καρολίνας Πελενδρίτου και κολύμπησαν φορώντας μαύρα γυαλάκια, που φοράει και η ίδια όταν αγωνίζεται. Η φιλανθρωπική Ημερίδα Κολύμβησης Blackened Goggles Challenge διεξήχθη την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού, για τρίτη συνεχή χρονιά.

Διοργανωτής ήταν ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Through My Eyes, τον οποίο συνέστησε πρόσφατα η τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, προκειμένου να αποτελέσει την στέγη του κοινωφελούς της έργου σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Καρολίνα μίλησε για το όραμα της, την επιθυμία της να απλώσει – μέσω του Through My Eyes – χέρι βοήθειας προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να την ακολουθήσουν στη διαδρομή αυτή και να δουν τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια.

Στην εκδήλωση έδωσαν δύναμη και παλμό εκατοντάδες θεατές, ενώ τα έσοδα από το αντίτιμο συμμετοχής θα ενισχύσουν το παραθλητικό κίνημα. Σλόγκαν της εκδήλωσης ήταν «Από το Σκοτάδι στο Φως» το οποίο αποτελεί και σλόγκαν του Through My Eyes.

Δωρεά στη Σχολή Τυφλών

Πριν την έναρξη της φετινής ημερίδας, παραδόθηκαν στη Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» €1.800, έσοδα από την περσινή και προπέρσινη διοργάνωση, που θα διατεθούν για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού.

Στο Blackened Goggles Challenge κολύμπησε και η Καρολίνα Πελενδρίτου, για πρώτη φορά μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ο υπερμαραθωνοδρόμος Θεόδωρος Σοφοκλέους και οι παραθλητές μας Ανδρέας Δουλάπας, Ανδρέας Μπέρος και Χρίστος Ξιούρουππας. Την ομαδική κατηγορία κέρδισε η Remedica.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και υποστηρίχθηκε ενθέρμως και ποικιλοτρόπως από το Kateryna Biloruska Foundation, το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, το Δήμο Λεμεσού και το Δήμο Αμαθούντας.

Χορηγοί ήταν η Τράπεζα Κύπρου, ΟΠΑΠ Κύπρου, η GRAWE Cyprus, οι Lions, η Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, η SWANS, το Amathus Beach Hotel, η Flexar, η ΚΕΑΝ και η ΕΜΕΛ. Συντονιστής ήταν η Total Sports Marketing.