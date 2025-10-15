ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεκάδες άτομα κολύμπησαν από το σκοτάδι στο φως στο 3ο Blackened Goggles Challenge

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεκάδες άτομα κολύμπησαν από το σκοτάδι στο φως στο 3ο Blackened Goggles Challenge

Στην εκδήλωση έδωσαν δύναμη και παλμό εκατοντάδες θεατές.

Ισχυρά μηνύματα Ισότητας, Αποδοχής και ουσιαστικής συμπερίληψης έστειλαν δεκάδες κολυμβητές όλων των ηλικιών, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόκληση της Καρολίνας Πελενδρίτου και κολύμπησαν φορώντας μαύρα γυαλάκια, που φοράει και η ίδια όταν αγωνίζεται. Η φιλανθρωπική Ημερίδα Κολύμβησης Blackened Goggles Challenge διεξήχθη την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού, για τρίτη συνεχή χρονιά.

Διοργανωτής ήταν ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Through My Eyes, τον οποίο συνέστησε πρόσφατα η τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, προκειμένου να αποτελέσει την στέγη του κοινωφελούς της έργου σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Καρολίνα μίλησε για το όραμα της, την επιθυμία της να απλώσει – μέσω του Through My Eyes – χέρι βοήθειας προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να την ακολουθήσουν στη διαδρομή αυτή και να δουν τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια.

Στην εκδήλωση έδωσαν δύναμη και παλμό εκατοντάδες θεατές, ενώ τα έσοδα από το αντίτιμο συμμετοχής θα ενισχύσουν το παραθλητικό κίνημα. Σλόγκαν της εκδήλωσης ήταν «Από το Σκοτάδι στο Φως» το οποίο αποτελεί και σλόγκαν του Through My Eyes.

 

Δωρεά στη Σχολή Τυφλών

Πριν την έναρξη της φετινής ημερίδας, παραδόθηκαν στη Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» €1.800, έσοδα από την περσινή και προπέρσινη διοργάνωση, που θα διατεθούν για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού.

Στο Blackened Goggles Challenge κολύμπησε και η Καρολίνα Πελενδρίτου, για πρώτη φορά μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ο υπερμαραθωνοδρόμος Θεόδωρος Σοφοκλέους και οι παραθλητές μας Ανδρέας Δουλάπας, Ανδρέας Μπέρος και Χρίστος Ξιούρουππας. Την ομαδική κατηγορία κέρδισε η Remedica.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και υποστηρίχθηκε ενθέρμως και ποικιλοτρόπως από το Kateryna Biloruska Foundation, το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, το Δήμο Λεμεσού και το Δήμο Αμαθούντας.

Χορηγοί ήταν η Τράπεζα Κύπρου, ΟΠΑΠ Κύπρου, η GRAWE Cyprus, οι Lions, η Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, η SWANS, το Amathus Beach Hotel, η Flexar, η ΚΕΑΝ και η ΕΜΕΛ. Συντονιστής ήταν η Total Sports Marketing.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου - Όλοι οι αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση

Ελλάδα

|

Category image

Τσεχία: Απέλυσε τον Ιβάν Χάσεκ μετά την ταπεινωτική ήττα από τα Νησιά Φερόε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεκάδες άτομα κολύμπησαν από το σκοτάδι στο φως στο 3ο Blackened Goggles Challenge

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επίσημη η ανανέωση Ντε Γιόνγκ έως το 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος της προπόνησης οι Πέλκας, Τσάλοφ - Ατομικό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Γιατί ήταν καθοριστικά τα λόγια του Ούγκο Μαρτίνς για τον Φανγκουέιρο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαψεύδει τα περί Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Να κάνουμε την ομάδα περήφανη»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ντόρσεϊ: «Να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, η Μακάμπι θα είναι πεινασμένη»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη